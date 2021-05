Quelles séries débutent cette semaine ? Jupiter’s Legacy, Shrill, Selena, Star Wars, Girls5Eva, Dynasty et plus

Le mois de mai débute avec une nouvelle série de super-héros sur Netflix, l’adaptation de Jupiter’s Legacy sur la seconde génération de héros qui doit se montrer à la hauteur de leurs ainés. La plateforme proposera dans un registre totalement différent la seconde partie de Selena : La série, ainsi que la saison 2 de Girl from Nowhere.

Du côté de Hulu, nous avons la troisième et dernière saison de Shrill qui fait ses débuts, tandis que Peacock lance la comédie musicale Girls5Eva avec Sara Bareilles à la tête d’un Girl Band qui fait son comeback 20 ans après leur unique succès. Sur Apple TV+, on pourra retrouver l’équipe de Mythic Quest pour sa seconde saison, et l’animée Star Wars : The Bad Batch débarque sur Disney+. Enfin, du côté des networks, après une longue pause, Dynasty est finalement de retour sur The CW avec sa saison 4.

En Angleterre, BBC One lance la mini-série The Pursuit of Love, une romance historique avec Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham et Dominic West, alors que Sky One lance finalement sa comédie Bloods sur un duo d’ambulanciers.

Nouveautés & retours

Mardi 4 mai

Star Wars: The Bad Batch (saison 1 – Disney+)

Selena : La série (partie 2 – Netflix)

Mercredi 5 mai

Bloods (saison 1 – Sky One)

Jeudi 6 mai

Girls5Eva (saison 1 – Peacock)

Vendredi 7 mai

Shrill (saison 3 – Hulu)

Mythic Quest (saison 2 – Apple TV+)

Jupiter’s Legacy (saison 1 – Netflix)

Girl from Nowhere (saison 2 – Netflix)

Dynasty (saison 4 – The CW)

Dimanche 9 mai

The Pursuit of Love (mini – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 4 mai

Young Rock (saison 1 – NBC)

The Syndicate (saison 4 – BBC One)

Jeudi 6 mai

Stuck with you (saison 2 – ALLBLK)

Vendredi 7 mai

Magnum P.I. (saison 3 – CBS)

Dimanche 9 mai

When Calls The Heart (saison 8 – Hallmark)

