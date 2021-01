Quelles séries débutent cette semaine ? A Discovery of Witches, American Gods, Dickinson, Lupin et plus

Ce début de janvier ressemble à une fin de septembre. Les grilles des networks font le plein d’un seul coup ou presque (The CW et FOX se faisant toujours désirer un peu). Au milieu des séries qui ont déjà fait leur retour il y a quelques semaines à peine, nous trouvons la saison 2 de Zoey’s Extraordinary Playlist qui arrive ainsi sur NBC, tout comme la nouvelle comédie Mr. Mayor avec Ted Danson et Holly Hunter.

Plus de deux ans après la première saison, la chaine britannique Sky ramène finalement A Discovery of Witches. Autres retours en Angleterre, celui de Meurtres au paradis (Death in Paradise) avec sa saison 10 et de la comédie confinée Staged qui entame sa saison 2, avec toujours David Tennant et Michael Sheen.

Du côté des séries américaines, il y aura la nouvelle Coyote avec Michael Chiklis sur CBS All Access, la saison 3 d’American Gods sur Starz et la saison 2 de Dickinson sur AppleTV+. L’actualité Netflix est assez calme, avec principalement la saison 1 de la série française Lupin avec Omar Sy en gentleman cambrioleur.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 4 janvier

The Neighborhood (saison 3b – CBS)

Bob (hearts) Abishola (saison 2b – CBS)

All Rise (saison 2b – CBS)

Bull (saison 5b – CBS)

Staged (saison 2 – BBC One)

Mardi 5 janvier

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2 – NBC)

This Is Us (saison 5b – NBC)

Mercredi 6 janvier

Chicago Med (saison 6b – NBC)

Chicago Fire (saison 9b – NBC)

Chicago PD (saison 8b – NBC)

Jeudi 7 janvier

Mr. Mayor (saison 1 – NBC)

Law & Order: SVU (saison 22b – NBC)

Coyote (saison 1 – CBS All Access)

Young Sheldon (saison 4b – CBS)

B Positive (saison 1b – CBS)

Mom (saison 8b – CBS)

The Unicorn (saison 2b – CBS)

Death in Paradise (saison 10 – BBC One)

Vendredi 8 janvier

Dickinson (saison 2 – AppleTV+)

Lupin (partie 1 – Netflix)

MacGyver (saison 5b – CBS)

Magnum PI (saison 3b – CBS)

Blue Bloods (saison 11b – CBS)

A Discovery of Witches (saison 2 – Sky)

Not Going Out (saison 11 – BBC One)

Dimanche 10 janvier

American Gods (saison 3 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 7 janvier

Star Trek: Discovery (saison 3 – CBS All Access)

