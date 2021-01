Quelles séries débutent cette semaine ? The Resident, WandaVision, Servant, Prodigal Son, Batwoman et plus

La rentrée se poursuit sur les networks avec notamment le lancement de la saison 4 de The Resident et celui de la saison 2 de Prodigal Son sur FOX, tandis que Batwoman entre dans sa saison 2 sur The CW avec une nouvelle tête d’affiche et que les comédies ABC reprennent leur place sur la grille du mercredi (et The Good Doctor sur celle du lundi).

Sur les services de streaming, nous avons le retour de Servant qui entame sa saison 2 sur Apple TV+, tandis que Disney+ lance sa première série Marvel avec la nouvelle WandaVision. Sur Netflix, c’est Désenchantée qui revient avec sa troisième partie et sur HBO Max, nous avons la saison 4 de Search Party. Enfin, sur Hulu, deux acteurs de One Tree Hill se retrouvent dans Everyone is doing Great.

Du côté de l’Angleterre, ITV propose sur trois jours consécutifs la minisérie basée sur des faits réels The Pembrokeshire Murders et lance dimanche prochain Finding Alice avec Keeley Hawes.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 11 janvier

Finding Joy (saison 2 – Acorn TV)

The Good Doctor (saison 4b – ABC)

The Pembrokeshire Murders (mini – ITV)

Mardi 12 janvier

Two Sentence Horror Stories (saison 2 – The CW)

Prodigal Son (saison 2 – FOX)

The Resident (saison 4 – FOX)

Mercredi 13 janvier

Everyone is doing Great (saison 1 – Hulu)

The Golbergs (saison 8b – ABC)

American Housewife (saison 5b – ABC)

The Conners (saison 3b – ABC)

Call Your Mother (saison 1 – ABC)

S.W.A.T. (saison 4b – CBS)

SEAL Team (saison 4b – CBS)

Jeudi 14 janvier

Search Party (saison 4 – HBO Max)

Superstore (saison 6b – NBC)

Vendredi 15 janvier

Servant (saison 2 – Apple TV+)

WandaVision (saison 1 – Disney+)

Désenchantée (partie 3 – Netflix)

Dimanche 17 janvier

Batwoman (saison 2 – The CW)

Finding Alice (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 12 janvier

The Have and Have Nots (saison 8 – OWN)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.