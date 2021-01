Quelles séries débutent cette semaine ? Euphoria, Riverdale, Walker, Fate: The Winx Saga, It’s a Sin, Legacies et plus

La rentrée se poursuit, notamment sur The CW qui ramène bon nombre de ses séries comme Riverdale qui entame sa saison 5 en duo avec la saison 2 de Nancy Drew, les saisons 3 d’All American, Charmed et de Legacies qui accompagnent par ailleurs la nouvelle Walker. Supernatural est terminée, mais Jared Padalecki revient dans la case horaire, reprenant le rôle du célèbre Texas Ranger dans une version qui s’annonce bien différente de celle des années 90 avec Chuck Norris.

Sur FOX, préparez-vous pour quelques catastrophes, puisque les pompiers de 9-1-1 reviennent pour leur saison 4 et ceux de 9-1-1: Lone Star entament leur seconde.

En streaming, Netflix nous propose la série adolescente Fate: The Winx Saga et la série mexicaine Deux mamans sous le même toit sur deux mères qui choisissent de vivre ensemble pour élever leur bébé après un malentendu. Sur Apple TV+, nous avons le thriller israélien Losing Alice.

Sur HBO, nous avons le droit au second épisode spécial d’Euphoria dédié cette fois au personnage de Jules (Hunter Schafer). Également sur le câble, grown-ish reprend sa saison 3 sur Freeform et Epix lance la dramédie Bridge and Tunnel d’Edward Burns qui nous introduit à des jeunes qui entrent dans l’âge adulte dans les ’80s.

Autre voyage dans les années 80, mais cette fois en Angleterre avec It’s a Sin de Russell T Davies qui explore la pandémie du SIDA à travers le parcours de 5 personnages.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 18 janvier

9-1-1: Lone Star (saison 2 – FOX)

9-1-1 (saison 4 – FOX)

All American (saison 3 – The CW)

Mardi 19 janvier

NCIS (saison 18b – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2b – CBS)

Mercredi 20 janvier

Daughter From Another Mother (saison 1 – Netflix)

Riverdale (saison 5 – The CW)

Nancy Drew (saison 2 – The CW)

Bulletproof: South Africa (saison 3 – Sky)

Jeudi 21 janvier

Walker (saison 1 – The CW)

Legacies (saison 3 – The CW)

grown-ish (saison 3b – Freeform)

Back (saison 2 – Channel 4)

Vendredi 22 janvier

3 Caminos (saison 1 – Amazon Prime Video)

Fate: The Winx Saga (saison 1 – Netflix)

Losing Alice (saison 1 – AppleTV+)

The Blacklist (saison 8b – NBC)

It’s a Sin (saison 1 – Channel 4)

Dimanche 24 janvier

Charmed (saison 3 – The CW)

FBI (saison 3b – CBS)

Euphoria (special – HBO)

Bridge and Tunnel (saison 1 – Epix)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.