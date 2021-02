Quelles séries débutent cette semaine ? Toujours là pour toi, The Equalizer, Hache, La Cité Invisible et plus

Maintenant que The CW a relancé la majorité de ses séries de la mi-saison (d’autres arrivent à la fin du mois), les networks n’occupent plus trop la grille. Cela dit, dimanche prochain, c’est le Super-Bowl qui est diffusé sur CBS qui en profite pour lancer la nouvelle version de The Equalizer avec Queen Latifah dans le rôle-titre.

Sur Netflix, nous avons la nouvelle Firefly Lane (Toujours là pour toi) avec Katherine Heil et Sarah Chalke qui sont amies pour la vie. Vendredi, la plateforme proposera la nouvelle série fantastique brésilienne La Cité invisible, mais aussi la saison 2 du thriller espagnol H (Hache).

En Angleterre, Channel 5 propose le thriller The Drowning avec Jill Halfpenny et Rupert Penry-Jones qui est diffusé en intégralité de lundi à jeudi.

Nouveautés & retours

Lundi 1er Février

The Drowning (Mini – Channel 5)

Mercredi 3 Février

Firefly Lane (saison 1 – Netflix)

Vendredi 5 Février

Hache (saison 2 – Netflix)

Invisible City (saison 1 – Netflix)

Samedi 6 février

Devil May Care (saison 1 – Syfy)

Dimanche 7 février

The Equalizer (saison 1 – CBS)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 3 Février

The Expanse (saison 5 – Amazon)

Bulletproof: South Africa (Sky One)

Jeudi 4 Février

The Drowning (Mini – Channel 5)

