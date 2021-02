Quelles séries débutent cette semaine ? Clarice, The Great North, Queen Sugar, Black Lightning et plus

Après avoir lancé ce dimanche le remake de The Equalizer, CBS propose cette semaine une autre nouveauté liée à une populaire franchise, puisque Clarice nous ramène dans l’univers du Silence des Agneaux, mais sans Hannibal Lecter cette fois.

Autre nouveauté sur un network, la série d’animation The Great North (déjà renouvelée pour une saison 2) vient étoffer la soirée du dimanche sur FOX qui fait donc son grand retour. Autre retour, celui de Black Lightning sur The CW qui entame ainsi sa quatrième et dernière saison.

Du côté du câble, c’est Queen Sugar qui revient sur OWN avec sa cinquième saison et elle a déjà été renouvelée pour une saison 6.

Pour ce qui en est des fins, plusieurs saisons se concluent, mais pas la saison 2 de Zoey’s Extraordinary Playlist puisqu’elle ne fait qu’entrer en pause, laissant sa place dès la semaine prochaine aux comédies Kenan et Young Rock. Elle reviendra sur NBC au printemps.

Nouveautés & retours

Lundi 8 février

Black Lightning (saison 4 – The CW)

Mardi 9 février

Queen Sugar (saison 5 – OWN)

Jeudi 11 février

Clarice (saison 1 – CBS)

Capitani (saison 1 – Netflix)

Vendredi 12 février

Into The Dark (saison 2b – Hulu)

Dimanche 14 février

The Great North (saison 1 – FOX)

Bless The Harts (saison 2b – FOX)

The Simpsons (saison 32b – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10b – FOX)

Family Guy (saison 18b – FOX)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 9 février

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2a – NBC)

Jeudi 11 février

The Stand (saison 1 – CBS All Access)

Dimanche 14 février

The Watch (saison 1 – BBCA)

Your Honor (saison 1 – Showtime)

The Serpent (mini – BBC One)

