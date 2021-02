Quelles séries débutent cette semaine ? For All Mankind, Mon amie Adèle, Le cœur a ses raisons, Queen Sugar et plus

Il y a de l’activité sur les services de streaming cette semaine avec l’arrivée de la saison 2 de For All Mankind sur AppleTV+, ainsi que la nouvelle comédie avec Kevin James, The Crew, sur Netflix et le thriller britannique Mon amie Adèle, également sur Netflix.

Du côté d’Amazon Prime Video, nous avons la première saison de la série espagnole L’Internat: Las Cumbres qui arrivera également en France, ce qui n’est pas encore confirmé pour le thriller américain Tell Me Your Secrets avec Lily Rabe et Amy Brenneman.

Du côté du câble, il y a plusieurs retours notables, à commencer par la saison 5 de Queen Sugar sur OWN, mais aussi la saison 8 de When Calls the Heart (Le cœur a ses raisons) sur Hallmark et la troisième de Good Trouble sur Freeform.

Sur NBC, Zoey a mis sa playlist en pause (elle revient le 28 mars) et laisse sa place à deux nouvelles comédies : Young Rock sur la jeunesse de Dwayne Johnson et Kenan avec le comédie Kenan Thompson en père de famille célibataire cherchant l’équilibre entre sa carrière et sa famille.

Enfin, sur le petit écran britannique, BBC One lance Bloodlands avec James Nesbitt, une nouvelle série policière sur un détective qui retrouve la trace d’un tueur en série 20 ans après qu’il ait tué sa femme.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 15 février

The Crew (saison 1 – Netflix)

Mardi 16 février

Young Rock (saison 1 – NBC)

Kenan (saison 1 – NBC)

The Oval (saison 2 – BET)

Queen Sugar (saison 5 – OWN)

Mercredi 17 février

Good Trouble (saison 3 – Freeform)

Mon amie Adèle (saison 1 – Netflix)

Vendredi 19 février

For All Mankind (saison 2 – Apple TV+)

Tell Me Your Secrets (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

L’Internat: Las Cumbres (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 21 février

When Calls the Heart (saison 8 – Hallmark)

Bloodlands (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 16 février

Two Sentence Horror Stories (saison 2 – The CW)

Dead Pixels (saison 2 – E4)

Jeudi 18 février

Death in Paradise (saison 10 – BBC One)

Dimanche 21 février

Finding Alice (saison 1 – ITV)

