Quelles séries débutent cette semaine ? New Amsterdam, Good Girls, Pennyworth, Wynonna Earp et plus

Il y a de l’activité sur les networks américains cette semaine, tout particulièrement sur NBC. Cela commence ce lundi avec la nouvelle série fantastique/policière Debris, puis cela continue avec la saison 3 de New Amsterdam et cela se termine avec la saison 4 de Good Girls.

Sur The CW, après le lancement de Superman & Lois mardi dernier, c’est finalement au tour de The Flash de retrouver sa place sur la grille des programmes. Elle est désormais la plus longue de la franchise, mais elle ne s’arrêtera pas là, puisqu’elle a déjà été renouvelée.

Par contre, on ne peut pas en dire autant de Wynonna Earp qui revient sur SyFy avec la seconde moitié de sa saison 4 qui nous entrainera à la conclusion définitive de la série. Autre retour, celui de Pennyworth qui poursuit sa saison 2. Son futur n’a pas encore été fixé.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 1er mars

Debris (saison 1 – NBC)

Mardi 2 mars

The Flash (saison 7 – The CW)

New Amsterdam (saison 3 – NBC)

Vendredi 5 mars

Wynonna Earp (saison 4 – SyFy)

Dimanche 7 mars

Pennyworth (saison 2b – Epix)

Good Girls (saison 4 – NBC)

McDonald & Dodds (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 1er mars

Back (saison 2 – Channel 4)

Vendredi 5 mars

WandaVision (saison 1 – Disney+)

