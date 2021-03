Quelles séries débutent cette semaine ? Generation, Grey’s Anatomy, Station 19, The One, South Park et plus

Le catalogue de séries HBO Max s’étoffe doucement et cela continue cette semaine avec le lancement d’un nouveau teen show produit par Lena Dunham qui se nomme Generation (et qui est stylisé Genera+ion). Comme toujours sur cette plateforme, cela débute avec 3 épisodes, puis 2 par semaines.

Autre nouveauté en streaming, nous avons The One sur Netflix qui ressemble sur papier à l’anthologie Soulmates, ainsi que la série indienne Bombay Begums et la série française Caïd. La plateforme ramène également Love Alarm pour une saison 2 et l’animée Paradise PD pour une saison 3.

Sur ABC, c’est le retour de Grey’s Anatomy et de Station 19 qui se fait avec un crossover entre les deux shows, tandis que A Million Little Things revient aussi pour compléter la soirée.

Enfin, South Park propose un nouvel épisode spécial pandémie, le second.

Nouveautés & retours

Lundi 8 mars

Bombay Begums (saison 1 – Netflix)

Moving On (saison 12 – BBC One)

Mardi 9 mars

Delilah (saison 1 – OWN)

Mercredi 10 mars

Bloods (saison 1 – Sky)

Caïd (mini – Netflix)

South Park (Special – Comedy Central)

Jeudi 11 mars

Cake (saison 4 – FXX)

Generation (saison 1 – HBO Max)

Station 19 (saison 4b – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17b – ABC)

A Million Little Things (saison 3b – ABC)

Vendredi 12 mars

Paradise PD (saison 3 – Netflix)

The One (saison 1 – Netflix)

Love Alarm (saison 2 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 8 mars

9-1-1 (saison 4a – FOX)

9-1-1: Lone Star (saison 2 – FOX)

Vendredi 12 mars

A Discovery of Witches (saison 2 – Sky One)

Moving On (saison 12 – BBC One)

Dimanche 14 mars

Bloodlands (saison 1 – BBC One)

