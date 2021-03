Quelles séries débutent cette semaine ? The Falcon and the Winter Soldier, Genius, Line of Duty, Mayans MC et plus

Deux semaines après la fin de WandaVision, l’univers Marvel continue son expansion sur Disney+ avec le lancement de The Falcon and the Winter Soldier qui s’annonce pour sa part plus orienté sur l’action et la comédie.

Autres nouveautés de la semaine, nous avons la sitcom familiale et musicale La Country-Sitter avec Katharine McPhee sur Netflix. La plateforme de streaming propose aussi Sky Rojo, la dernière série du créateur de La Casa de Papel.

Au niveau des retours, la saison 3 de Genius sur Aretha Franklin est finalement là sur Nat Geo, ainsi que la saison 3 de Mayans MC sur FX (et Hulu). Du côté de l’Angleterre, c’est le hit Line of Duty qui fait son grand retour avec sa saison 6.

Fraichement renouvelée pour deux saisons supplémentaires, The Simpsons est en route vers son épisode 750. Avant cela, dimanche prochain pour être précis, la série propose justement son épisode 700 !

Nouveautés & retours

Lundi 15 mars

Ducktales (Special Final – Disney XD)

Abla Fahita: Drama queen (saison 1 – Netflix )

Mardi 16 mars

Mayans M.C. (saison 3 – FX)

Vendredi 19 mars

The Falcon and the Winter Soldier (saison 1 – Disney+)

La country-sitter (saison 1 – Netflix )

Sky Rojo (saison 1 – Netflix )

Samedi 20 mars

Final Space (saison 3 – Adult Swim)

Dimanche 21 mars

Genius (saison 3 – Nat Geo)

Line of Duty (saison 6 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 18 mars

grown-ish (saison 3b – Freeform)

The Unicorn (saison 2 – CBS)

Vendredi 19 mars

Servant (saison 2 -Apple TV+)

Dimanche 21 mars

American Gods (saison 3 – Starz)

