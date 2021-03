Quelles séries débutent cette semaine ? Les Irréguliers de Baker Street, Invincible, The Mighty Ducks, Qui a tué Sara ? et plus

Les services de streaming paraissent retrouver leur ancien rythme de croisière, notamment Netflix qui propose plusieurs nouveautés cette semaine, à commencer par le thriller mexicain Qui a tué Sara ?, puis Les Irréguliers de Baker Street qui nous entraine dans le monde de Sherlock Holmes avec quelques twists.

Du Disney+, nous retrouvons la franchise Les Petits Champions qui revient avec une série 25 ans après la sortie du dernier film de la trilogie originale, et Emilio Estevez reprend son rôle de Gordon Bombay (mais Joshua Jackson n’est pas de retour). Sur Amazon Prime Vidéo, on pourra découvrir la série d’animation Invincible adaptant le comics du créateur de The Walking Dead.

Nous avons également des retours avec la saison 2 de Breeders qui arrive sur FX, celle de City on a Hill sur Showtime, et celle de Solar Opposites sur Hulu. Après quelques semaines de pause, la saison 2 de Zoey’s Extraordinary Playlist reprend sur NBC.

Au niveau des fins, Superstore arrive à sa conclusion définitive sur NBC et America Ferrera est de retour pour l’occasion. Sur Fox, la première saison de Call Me Cat se termine, le sort de la série n’est pas encore fixé.

Enfin, signalons que Superman & Lois entre en pause (elle revient en mai) et laisse sa place dès la semaine prochaine à la dernière saison de Supergirl.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 22 mars

Breeders (saison 2 – FX)

Mercredi 24 Mars

Qui a tué Sara ? (saison 1 – Netflix )

Vendredi 26 mars

Invincible (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Solar Opposites (saison 2 – Hulu)

The Mighty Ducks (saison 1 – Disney+)

Les Irréguliers de Baker Street (saison 1 – Netflix)

Samedi 27 mars

Keeping Faith (saison 3 – BBC One)

Dimanche 28 mars

City on a Hill (saison 2 – Showtime)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2b – NBC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 23 Mars

Superman & Mois (saison 1a – The CW )

Mercredi 24 Mars

Genius (saison 3 – Nat Geo)

Jeudi 25 Mars

Superstore (saison 6 – NBC)

Call Me Cat (saison 1 – FOX)

