Quelles séries débutent cette semaine ? Made for Love, Manifest, Law & Order: Organized Crime, Supergirl et plus

Alors que la première moitié de la saison 1 de Genera+ion se termine déjà, HBO Max enchaine dans un registre différent avec la black-mirroresque Made For Love. C’est le seul gros lancement en termes de série sur les services de streaming américain, mais notons que Netflix propose sur le marché international la minisérie The Serpent diffusée cet hiver sur BBC One, l’histoire vraie d’un tueur en série français dans les années 70 (voir notre bilan).

Sur les networks, la nouveauté de la semaine est Law & Order: Organized Crime qui marque le retour de Chris Meloni dans la franchise. Il reprend ainsi son rôle de Stabler après une décennie d’absence et cela se fait à l’aide d’un cross-over avec New York Unité Spéciale, puisque le personnage reconnecte avec ses anciens collègues avant de débuter dans son propre show. NBC ramène également Manifest qui entame sa saison 3 qui sera, selon les scénaristes, pleine de révélations. Sur CBS, nous avons la comédie United States of Al produite par Chuck Lorre.

Sur The CW, nous avons le lancement de la saison 6 (la dernière) de Supergirl, tandis que Riverdale entre en pause et reviendra cet été, dès le début du mois de juillet. Autres fins notables, celle de la première saison de Resident Alien et de la saison 10 de The Walking Dead, les deux étant déjà renouvelée.

Terminons avec FOX qui ramène The Moodys pour une saison 2 qui n’est pas sous le signe des fêtes, alors que Creepshow revient pour plus d’horreur dans sa saison 2 sur Shudder.

Nouveautés & retours

Mardi 30 mars

Supergirl (saison 6 – The CW)

The Syndicate (saison 4 – BBC One)

Jeudi 1er avril

United States of Al (saison 1 – CBS)

Manifest (saison 3 – NBC)

Law & Order: Organized Crime (saison 1 – NBC)

The Moodys (saison 2 – FOX)

Creepshow (saison 2 – Shudder)

Made for Love (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 2 avril

The Serpent (mini – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 29 mars

Snowpiercer (saison 2 – TNT)

Mercredi 31 mars

Riverdale (saison 5a – The CW)

American Housewife (saison 5 – ABC)

Resident Alien (saison 2 – SyFy)

Devil May Care (saison 1 – SyFy)

Jeudi 1er avril

Genera+ion (saison 1a – HBO MAX)

Dimanche 4 avril

The Walking Dead (saison 10 – AMC)

