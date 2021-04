Quelles séries débutent cette semaine ? The Nevers, Kung Fu, Them, Queen of the South, Fear The Walking Dead et plus

Le mois d’avril s’annonce plus chargé que les précédents au rayon des nouvelles séries. Cette semaine, nous avons par exemple la série de SF historique The Nevers sur HBO, le reboot de Kung Fu sur The CW ou encore Home Economics, la dernière comédie familiale d’ABC, et Rebel avec Katey Sagal en redresseuse de tords, également sur ABC.

Du côté de Netflix, la série suédoise Snabba Cash nous entrainera entre la mafia et la finance, tandis que Them explore le passé raciste de l’Amérique sur Amazon Prime Video.

Pour ce qui en est des retours, la cinquième et ultime saison de Queen of the South arrive sur USA Network, Fear The Walking Dead reprend sa saison 6 sur AMC, Netflix ramène la comédie Bienvenue chez Mamilia pour sa saison 3, Everything’s Gonna Be Okay revient avec sa saison 2 sur Freeform et No Activity passe en version animée avec sa saison 4 sur Paramount+.

Terminons avec des adieux, puisque Shameless propose sa conclusion définitive sur Showtime, tout comme Wynonna Earp sur SyFy.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 5 avril

Bienvenue chez Mamilia (saison 3 – Netflix)

Birdgirl (saison 1 – Adult Swim)

Intruder (saison 1 – Channel 5)

Mardi 6 avril

Chad (saison 1 – TBS)

Mercredi 7 avril

Home Economics (saison 1 – ABC)

Kung Fu (saison 1 – The CW)

Snabba Cash (saison 1 – Netflix)

Queen of the South (saison 5 – USA Network)

Jeudi 8 avril

Rebel (saison 1 – ABC)

Everything’s Gonna Be Okay (saison 2 – Freeform)

No Activity (saison 4 – Paramount+)

Vendredi 9 avril

Them (saison 1 – Amazon Prime Video)

Dimanche 11 avril

Fear The Walking Dead (saison 6b – AMC)

The Nevers (saison 1 – HBO)

Saints & Sinners (saison 5 – Bounce TV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 8 avril

Intruder (saison 1 – Channel 5)

Vendredi 9 avril

Wynonna Earp (saison 4 – SYFY)

Dimanche 11 avril

Pennyworth (saison 2 – Epix)

Shameless (saison 11 – Showtime)

