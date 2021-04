Quelles séries débutent cette semaine ? Mare of Easttown, Younger, Godfather of Harlem, Van Helsing et plus

Programme chargé pour HBO ce printemps. En plus de The Nevers, la chaine câblée américaine lance la mini-série Mare of Easttown, une chronique policière avec Kate Winslet que l’on retrouve naturellement en France en US+24 sur OCS.

Au rayon des nouveautés, nous avons également la série sportive Big Shot sur Disney+ avec John Stamos qui devient le coach d’une équipe de basketteuses, mais aussi la sitcom Arrête Papa, tu me fais honte ! sur Netflix avec Jamie Foxx.

Au niveau des retours, après des pauses plus ou moins longues, nous avons All American sur The CW, Big Sky sur ABC, mais aussi Prodigal Son et The Resident sur FOX qui reprennent où elles s’étaient arrêtées. A cela, ajoutons les saisons de Luis Miguel: La Série sur Netflix et Godfather of Harlem sur Epix, ainsi que les ultimes saisons de Younger sur Paramount+ et Van Helsing sur SyFy. Enfin, Mythic Quest revient avec un autre épisode spécial pour patienter en attendant la saison 2.

Pour ce qui en est de la télévision britannique, ITV propose le thriller Too Close avec Emily Watson de lundi à mercredi, tandis que les frères Gleason (Brian et Domhnall) sont à l’affiche de Frank of Ireland, la nouvelle comédie Channel 4.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 12 avril

All American (saison 3b – The CW)

Too Close (saison 1 – ITV)

Mardi 13 avril

Big Sky (saison 1b – ABC)

Prodigal Son (saison 2b – FOX)

The Resident (saison 4b – FOX)

Mercredi 14 avril

Arrête Papa, tu me fais honte ! (saison 1 – Netflix)

Jeudi 15 avril

Younger (saison 7 – Paramount+)

Frank of Ireland (saison 1 – Channel 4)

Vendredi 16 avril

Big Shot (saison 1 – Disney+)

Van Helsing (saison 5 – SyFy)

Leonardo (saison 1 – Amazon Prime Vidéo UK)

Mythic Quest (special – Apple TV+)

Dead Places (Saison 1 – Netflix)

Why Are You Like This (Saison 1 – Netflix)

Dimanche 18 avril

Luis Miguel: La Série (saison 2 – Netflix)

Godfather of Harlem (saison 2 – Epix)

Mare of Easttown (mini – HBO)

Call The Midwife (saison 10 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 14 avril

Too Close (saison 1 – ITV)

Jeudi 15 avril

Made for Love (saison 1 – HBO Max)

