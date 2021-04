Quelles séries débutent cette semaine ? Shadow and Bone, Cruel Summer, Rutherford Falls, Zero et plus

En attendant la saison 2 de The Witcher, Netflix met en ligne cette semaine une autre ambitieuse adaptation d’une série de romans de fantasy avec Shadow and Bone : La saga Grisha qui porte à l’écran les livres de Leigh Bardugo.

Ce n’est bien entendu pas la seule nouveauté de la semaine, puisque Peacock nous propose la comédie Rutherford Falls avec Ed Helms visant clairement ceux qui ont aimé Parks & Rec, tandis que Freeform lance le thriller Cruel Summer sur la disparition d’une adolescente dans les années 90. Enfin, Netflix a Zero, une comédie italienne sur un jeune avec des pouvoirs.

Au rayon des retours, 9-1-1 et son spin-off 9-1-1 : Lone Star reprennent leurs saisons en cours où elles s’étaient arrêtées, tandis que la comédie relationnelle Bigger revient pour sa saison 2 sur la plateforme BET+.

Pour terminer, nous avons des conclusions, celles de la saison 5 de Queen Sugar, de la quatrième de Snowfall (les deux ont déjà été renouvelées), mais aussi celles de la saison 2 de For All Mankind et de la première de Falcon and The Winter Soldier.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 19 avril

American Dad! (saison 17 – TBS)

9-1-1 (saison 4b – FOX)

9-1-1: Lone Star (saison 2b – FOX)

Mardi 20 avril

Cruel Summer (saison 1 – Freeform)

Mercredi 21 avril

Zero (saison 1 – Netflix)

Jeudi 22 avril

Bigger (saison 2 – BET+)

Rutherford Falls (saison 1 – Peacock)

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone (Saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 20 avril

Queen Sugar (saison 5 – OWN)

Mercredi 21 avril

Good Trouble (saison 3a – Freeform)

Snowfall (saison 4 – FX)

Vendredi 23 avril

Falcon and The Winter Soldier (Saison 1 – Disney+)

For All Mankind (Saison 2 – Apple TV+)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.