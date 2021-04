Quelles séries débutent cette semaine ? The Handmaid’s Tale, Pose, Legends of Tomorrow, The Girlfriend Experience et plus

Nous avons quelques retours attendus au programme cette semaine, à commencer par la saison 4 de The Handmaid’s Tale sur Hulu (et dans la foulée sur OCS en France). Sur FX, la troisième et dernière saison de Pose fait ses débuts. Saison 3 également pour The Girlfriend Experience sur Starz, et saison 6 de Legends of Tomorrow sur The CW.

Au niveau des nouveautés, Justin Theroux entraine sa famille en cavale dans The Mosquito Coast sur Apple TV+. Netflix propose des thrillers avec l’adaptation espagnole d’Innocent de Harlan Coben et la série turque L’Ombre de Fatma.

Du côté de la télévision britannique, Sky lance le space opera Intergalactic et ITV programme de lundi à vendredi la série policière Viewpoint avec Noel Clarke.

Enfin, alors que Bull atteint son centième épisode ce lundi sur CBS, le network fait ses adieux définitifs à MacGyver vendredi.

Nouveautés & retours

Lundi 26 avril

Starstruck (saison 1 – BBC One)

Viewpoint (saison 1 – ITV)

Mardi 27 avril

L’Ombre de Fatma (saison 1 – Netflix)

Mercredi 28 avril

The Handmaid’s Tale (saison 4 – Hulu)

Sexify (saison 1 – Netflix)

Jeudi 29 avril

This Time With Alan Partridge (saison 2 – BBC One)

Vendredi 30 avril

The Mosquito Coast (Saison 1 – Apple TV+)

Intergalactic (saison 1 – Sky)

Innocent (saison 1 – Netflix)

Dimanche 2 mai

Legends of Tomorrow (saison 6 – The CW)

The Girlfriend Experience (saison 3 – Starz)

Pose (saison 3 – FX)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 27 avril

Kenan (saison 1 – NBC)

Delilah (saison 1 – OWN)

Jeudi 29 avril

Creepshow (saison 2 – Shudder)

Cake (saison 4 – FXX)

Vendredi 30 avril

Invincible (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

MacGyver (saison 5 – CBS)

Dimanche 2 mai

Line of Duty (saison 6 – BBC One)

