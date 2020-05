Quelles séries débutent cette semaine ? Dead To Me, Blindspot, The Eddy, Brassic, I Know This Much is True et plus

Nous entrons dans cette période de la saison où il y a plus de séries qui s’arrêtent qu’il y en a qui débutent. Néanmoins, il y a tout de même un nombre notable de lancements cette semaine.

On pourra retrouver Dead to Me pour sa saison 2 sur Netflix, lancée le même jour que The Eddy, une série qui nous entraine dans un club de Jazz à Paris. Dimanche, HBO propose une double dose de Mark Ruffalo dans la mini-série I Know This Much is True. Sur NBC, nous avons la toute dernière saison de Blindspot qui débute.

En ce qui concerne les conclusions, une grande partie des séries CBS arrivent au bout de leur saison, tout comme les comédies ABC du mardi ou encore Riverdale et Dynastie sur The CW. Sur IFC, c’est à Brockmire que nous ferons nos adieux définitifs avec la fin de la quatrième et donc ultime saison.

Terminons avec l’Angleterre, puisque The A Word revient avec sa saison 3 sur BBC One, tandis que Sky One proposera la saison 2 de Brassic.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 4 mai

Disney Gallery: The Mandalorian (saison 1 – Disney+)

Mardi 5 mai

The A Word (saison 3 – BBC One)

Mercredi 6 mai

The Oval (Saison 1b – BET)

Jeudi 7 mai

Brassic (saison 2 – Sky One)

Blindspot (saison 5 – NBC)

Tyler Perry’s Bruh (saison 1 – BET+)

Vendredi 8 mai

Solar Opposites (saison 1 – Hulu)

The Eddy (saison 1 – Netflix)

Dead To Me (saison 2 – Netflix)

Valeria (saison 1 – Netflix)

Dimanche 10 mai

I Know This Much is True (mini – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 4 mai

Three Busy Debras (saison 1 – Adult Swim)

Beef House (saison 1 – Adult Swim)

Star Wars: The Clone Wars (saison 7 – Disney+)

All Rise (saison 1 – CBS)

Bull (saison 4 – CBS)

Mardi 5 mai

The Conners (saison 2 – ABC)

Bless This Mess (saison 2 – ABC)

Mixed-ish (saison 1 – ABC)

Black-ish (saison 6 – ABC)

FBI: Most Wanted (saison 1 – CBS)

Miss Scarlet and the Duke (saison 1 – Alibi)

Mercredi 6 mai

Riverdale (saison 4 – The CW)

Brockmire (saison 4 – IFC)

Seal Team (saison 3 – CBS)

Save Me (saison 2 – Sky Atlantic)

Jeudi 7 mai

Tommy (saison 1 – CBS)

Vendredi 8 mai

Dynasty (saison 3 – The CW)

Magnum PI (saison 2 – CBS)

MacGyver (saison 4 – CBS)

Dimanche 10 mai

Outlander (saison 5 – Starz)

The Rookie (saison 2 – ABC)

Van Der Valk (saison 1 – ITV)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.