Quelles séries débutent cette semaine ? Halston, Hacks, The Underground Railroad, Good Witch, Trying et plus

Alors que les séries de networks continuent de conclure leurs saisons, les services de streaming alignent les nouveautés (juste à temps pour être éligibles pour les Emmy Awards). Les deux grosses nouveautés de la semaine sont ainsi la mini-série Halston produite par Ryan Muphy avec Ewan McGregor dans la peau du créateur de mode Roy Halston Frowick sur Netflix et The Underground Railroad, l’adaptation du roman de Colson Whitehead par Barry Jenkins pour Amazon Prime Vidéo.

Nous aurons Hacks avec Jean Smart en comédienne s’associant avec une jeune pour relancer sa carrière sur HBO Max, les saisons 2 de Love, Death + Robots sur Netflix, Trying sur Apple TV+ et High School Musical: The Musical: The Series sur Disney+. Netflix a également une nouvelle comédie avec La famille Upshaw, tout comme Starz avec Run The World. Enfin, la Good Witch est de retour sur Hallmark avec sa saison 7.

La télévision britannique a aussi un programme chargé. Nous avons les retours de Motherland (saison 3) et Inside N°9 (saison 6). Au rayon nouveautés, BBC One diffuse lundi et mardi la mini-série dramatique Three Families sur l’avortement en Irlande (par l’équipe de Three Girls), tandis que Sky Atlantic nous entraine au cœur de l’Empire romain avec Domina.

Pour ce qui en est des conclusions, Supergirl entre en pause et reviendra pour ses derniers épisodes dès le 24 aout sur The CW. The Nevers doit aussi se poursuivre, mais HBO n’a pas encore communiqué la date de la seconde moitié de la saison 1.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 10 mai

Motherland (saison 3 – BBC Two)

Inside N°9 (saison 6 – BBC Two)

Three Families (mini – BBC One)

Mercredi 12 mai

La famille Upshaw (saison 1 – Netflix)

Jeudi 13 mai

Castlevania (saison 4 – Netflix)

Hacks (saison 1 – HBO Max)

The Rich and The Ruthless (saison 4 – BET+)

Vendredi 14 mai

Love, Death + Robots (saison 2 – Netflix)

Halston (saison 1 – Netflix)

Move to Heaven (saison 1 – Netflix)

Trying (saison 2 – Apple TV+)

High School Musical: The Musical: The Series (saison 2 – Disney+)

The Underground Railroad (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Domina (saison 1 – Sky Atlantic)

Dimanche 16 mai

Good Witch (saison 7 – Hallmark)

Run The World (saison 1 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 10 mai

Birdgirl (saison 1 – Adult Swim)

Mardi 11 mai

Supergirl (saison 6a – The CW)

Mayans M.C. (saison 3 – FX)

Three Families (mini – BBC One)

Jeudi 13 mai

Young Sheldon (saison 4 – CBS)

Mom (saison 8 – CBS)

B Positive (saison 1 – CBS)

Frank of Ireland (saison 1 – Channel 4)

Vendredi 14 mai

Blue Bloods (saison 11 – CBS)

Dimanche 16 mai

The Great North (saison 1 – FOX)

Family Guy (saison 19 – FOX)

The Rookie (saison 3 – ABC)

City On A Hill (saison 2 – Showtime)

The Nevers (saison 1 – HBO)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2 – NBC)

