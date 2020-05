Quelles séries débutent cette semaine ? The Great, Hightown, Snowpiercer, White Lines et plus

C’est la semaine des upfronts, le moment où les networks nous dévoilent leur programme de la saison prochaine. C’est aussi le moment où leurs séries se concluent. Cela a déjà bien commencé avec toutes les saisons qui ont été raccourcies. Quoi qu’il en soit, il est temps de faire nos adieux à How To Get Away With Murder qui arrive à sa fin programmée sur ABC.

Il y a bien entendu plusieurs nouveautés, principalement sur le câble et les services de streaming. Hulu lance ainsi The Great avec Elle Fanning dans le rôle de Catherine II, l’impératrice de Russie. La série couvre de façon satirique sa montée au pouvoir. Sur Netflix, nous aurons White Lines, un thriller en anglais par le créateur de La Casa de Papel, mais aussi un épisode interactif de la comédie Unbreakable Kimmy Schmidt.

Du côté du câble, TNT programme finalement la série Snowpiercer que l’on attend depuis tellement longtemps qu’elle a déjà été renouvelée et a changé plusieurs fois de chaine avant de revenir sur TNT. Sur Starz, Monica Raymund et James Badge Dale sont à la tête d’un nouveau thriller, Hightown.

Nouveautés & retours

Mardi 12 mai

Unbreakable Kimmy Schmidt (special – Netflix)

Vendredi 15 mai

The Great (saison 1 – Hulu)

White Lines (saison 1 – Netflix)

La grande illusion de Juanquini (saison 1 – Netflix)

Samedi 16 mai

La Reine et le Conquistador (saison 1 – Netflix)

Dimanche 17 mai

Snowpiercer (saison 1 – TNT)

Hightown (saison 1 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 11 mai

9-1-1 (saison 3 – FOX)

Mardi 12 mai

The Flash (saison 6 – The CW)

For Life (saison 1 – ABC)

Mercredi 13 mai

The Goldbergs (saison 7 – ABC)

Schooled (saison 2 – ABC)

American Housewife (saison 4 – ABC)

Single Parents (saison 2 – ABC)

Jeudi 14 mai

Katy Keene (saison 1 – The CW)

Station 19 (saison 3 – ABC)

How To Get Away With Murder (saison 6 – ABC)

Vendredi 15 mai

The Blacklist (saison 7 – NBC)

Dimanche 17 mai

The Simpsons (saison 31 – FOX)

Duncanville (saison 1 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10 – FOX)

Family Guy (saison 18 – FOX)

Batwoman (saison 1 – The CW)

Supergirl (saison 5 – The CW)

