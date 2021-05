Quelles séries débutent cette semaine ? In Treatment, Qui a tué Sara?, Master of None, The Chi, Superman & Lois et plus

L’actualité des networks ne domine plus comme cela était encore le cas il y a deux/trois ans. Malgré tout, c’est la semaine des upfronts et il est difficile de passer à côté de l’annonce des grilles de la rentrée prochaine et de toutes les saisons qui se terminent. Nous ferons ainsi nos adieux définitifs à Prodigal Son et Last Man Standing sur FOX.

En Streaming aussi il y a des conclusions, puisque Special revient pour sa saison 2 qui est également la dernière sur Netflix. La plateforme proposera par ailleurs la saison 2 de Qui a tué Sara ?, celle de Le Voisin et la troisième de Master of None. Sur Hulu, il y a du Marvel animé avec Marvel’s M.O.D.O.K. et, sur Prime Vidéo, nous aurons l’anthologie de SF pleine de stars Solos.

Au niveau des retours, il faut également signaler la suite de la saison 1 de Superman & Lois, Showtime qui relance The Chi (saison 4) et Black Monday (saison 3) — et ajoute la comédie Flatbush Misdemeanors pour compléter la soirée. Enfin, une décennie plus tard, In Treatment est de retour avec un tout nouveau casting.

En Angleterre, BBC One lance le thriller The Pact (le lundi et le mardi) sur quatre employées qui se retrouvent liées par un accident mortel, tandis qu’Innocent sur ITV (de lundi à jeudi) nous parle d’un policier revenant sur le meurtre d’un adolescent qui a eu lieu il y a 5 ans après que le suspect numéro 1 est remis en liberté. Enfin, Channel 4 lance la comédie We Are Lady Parts sur 5 musulmanes qui forment un groupe de punk.

Nouveautés & retours

Lundi 17 mai

The Pact (saison 1 – BBC One)

Innocent (saison 2 – ITV)

Mardi 18 mai

Superman & Lois (saison 1b – The CW)

Mercredi 19 mai

Qui a tué Sara? (saison 2 – Netflix)

Jeudi 20 mai

Special (saison 2 – Netflix)

We Are Lady Parts (saison 1 – Channel 4)

Vendredi 21 mai

Marvel’s M.O.D.O.K. (saison 1 – Hulu)

Solos (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

The Bite (saison 1 – Spectrum)

Jurassic World: La Colo du Crétacé (saison 3 – Netflix)

Le Voisin (saison 2 – Netflix)

Your Pretty Face is Going To Hell (saison 2 – Adult Swim)

Dimanche 23 mai

Duncanville (saison 2 – FOX)

The Chi (saison 4 – Showtime)

Black Monday (saison 3 – Showtime)

Flatbush Misdemeanors (saison 1 – Showtime)

In Treatment (saison 4 – HBO)

Master of None (saison 3 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 17 mai

The Neighborhood (saison 3 – CBS)

Bob (hearts) abishola (saison 2 – CBS)

Bull (saison 5 – CBS)

Breeders (saison 2 – FX)

Mardi 18 mai

The Resident (saison 4 – FOX)

Prodigal Son (saison 2 – FOX)

Black-ish (saison 7 – ABC)

Mixed-ish (saison 2 – ABC)

Big Sky (saison 1 – ABC)

Mercredi 19 mai

The Goldbergs (saison 8 – ABC)

The Conners (saison 3 – ABC)

Call Your Mother (saison 1 – ABC)

Jeudi 20 mai

Spy City (saison 1 – AMC+)

Last Man Standing (saison 9 – FOX)

Dimanche 23 mai

The Equalizer (saison 1 – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 12 – CBS)

NCIS: New Orleans (saison 7 – CBS)

The Simpsons (saison 32 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 11 – FOX)

Atlantic Crossing (saison 1 – PBS)

Godfather Of Harlem (saison 2a – Epix)

