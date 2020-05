Quelles séries débutent cette semaine ? The 100, Homecoming, Control Z, Blood & Water, Stargirl et plus

La fin de la saison régulière ne s’est pas spécialement fait sentir cette année. Il est pourtant temps de se tourner vers les séries, aussi peu nombreuses seront telles, que nous pourrons suivre durant la pause estivale. The CW ne perd en effet pas une minute pour enchainer et lance ainsi l’ultime saison de The 100, ainsi que la nouvelle Stargirl, de concert avec DC Universe.

Sur Netflix, nous aurons la romance À l’ombre des magnolias, les teen shows Blood & Water (d’Afrique du Sud) et Control Z (du Mexique). Sur Amazon Prime Video, nous aurons la saison 2 de Homecoming avec Janelle Monáe.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 18 mai

Stargirl (saison 1 – The CW)

Dead Still (saison 1 – AcornTV)

Mardi 19 mai

À l’ombre des magnolias (saison 1 – Netflix)

Mercredi 20 mai

The 100 (saison 7 – The CW)

At Home With Amy Sedaris (saison 3 – TruTV)

Blood & Water (saison 1 – Netflix)

Vendredi 22 mai

Homecoming (saison 2 – Amazon Prime Video)

Control Z (saison 1 – Netflix)

Trailer Park Boys: The Animated Series (saison 2 – Netflix)

Mythic Quest: Quarantine (special – AppleTV+)

Dimanche 24 mai

Vetâla (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 20 mai

Motherland: Fort Salem (saison 1 – Freeform)

S.W.A.T. (saison 3 – CBS)

Dimanche 24 mai

Run (saison 1 – HBO)

