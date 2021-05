Quelles séries débutent cette semaine ? Lucifer, Panic, The Bold Type, la réunion Friends, Ragnarök, The Beast Must Die et plus

Avec la fin de la saison sur les networks, le moment est venu de faire quelques adieux. Ainsi, cette semaine, ce sont All Rise sur CBS et Black Lightning sur The CW qui se terminent de manière définitive — la seconde aura peut-être un spin-off.

La mini-série Mare of Easttown sur HBO arrive également à sa conclusion, tandis que Netflix ramène la troisième et ultime saison de The Kominsky Method. Idem pour Mr. Inbetween sur FX. Sur Freeform, c’est la dernière saison de The Bold Type qui débute.

Ce n’est certainement pas la fin pour Lucifer qui revient avec la seconde partie de sa saison 5. Autre évènement de la semaine, le casting de Friends s’est réuni le temps d’une émission nostalgique sur HBO Max.

Pour ce qui en est des nouveautés, BritBox lance le thriller The Beast Must Die mettant en scène Cush Jumbo et Jared Harris, tandis qu’Amazon Prime Vidéo a un teen show qui s’annonce violent avec Panic.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 24 mai

Robot Chicken (special – Adult Swim)

Whitstable Pearl (saison 1 – Acorn TV)

Mardi 25 mai

Mr. Inbetween (saison 3 – FX)

House of Payne (saison 8 – BET)

Assisted Living (saison 2 – BET)

Mercredi 26 mai

The Bold Type (saison 5 – Freeform)

Jeudi 27 mai

The Beast Must Die (saison 1 – BritBox)

Black Space (saison 1 – Netflix)

Ragnarök (saison 2 – Netflix)

Friends: The Reunion (special – HBO Max)

Tyler Perry’s Bruh (saison 2 – BET+)

Vendredi 28 mai

The Kominsky Method (saison 3 – Netflix)

Lucifer (saison 5B – Netflix)

Panic (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Parot (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 24 mai

9-1-1 (saison 4 – FOX)

9-1-1: Lone Star (saison 2 – FOX)

Debris (saison 1 – NBC)

All Rise (saison 2 – CBS)

Black Lightning (saison 4 – The CW)

Mardi 25 mai

NCIS (saison 18 – CBS)

FBI (saison 3 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2 – CBS)

This Is Us (saison 5 – NBC)

Chad (saison 1 – TBS)

Mercredi 26 mai

Chicago Med (saison 6 – NBC)

Chicago Fire (saison 9 – NBC)

Chicago PD (saison 8 – NBC)

SEAL Team (saison 4 – CBS)

S.W.A.T. (saison 4 – CBS)

Vendredi 28 mai

The Mighty Ducks: Game Changers (saison 1 – Disney+)

Dimanche 30 mai

Luis Miguel: The Series (saison 2 – Netflix)

Mare of Easttown (mini – HBO)

Call The Midwife (saison 10 – BBC One)

