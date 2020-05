Quelles séries débutent cette semaine ? Marvel’s Agents of SHIELD, Space Force, Ramy, Love Life et plus

Nous arrivons à la fin du mois de mai, ce qui signifie que la saison régulière se conclut, mais ce n’est que le début pour HBO Max. Oui, un nouveau service de streaming ouvre ses portes… un de plus !

Malgré le titre, HBO Max est une plateforme Warner qui n’offrira pas que des séries venant de HBO. Quoi qu’il en soit, la première est Love Life, une rom-com avec Anna Kendrick. Une nouvelle série Looney Toons fait aussi ses débuts.

Bien entendu Netflix n’est jamais en reste et mettre cette semaine en ligne Space Force, une comédie avec Steve Carrell. Hulu fait ses adieux à Mrs America et proposera la saison 2 de Ramy. Defending Jacob se termine également sur AppleTV+ qui lance une série d’animation, Central Park.

Enfin, ABC diffuse finalement l’ultime saison de Marvel’s Agents of SHIELD qui, comme la précédente, ne comptera que 13 épisodes.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 25 mai

Barkskins (saison 1 – Nat Geo)

Mercredi 27 mai

Marvel’s Agents of SHIELD (saison 7 – ABC)

Love Life (saison 1 – HBO Max)

We Hunt Together (saison 1 – Alibi)

American Soul (saison 2 – BET)

Jeudi 28 mai

The First Team (saison 1 – BBC Two)

Vendredi 29 mai

Ramy (saison 2 – Hulu)

Central Park (saison 1 – Apple TV+)

Space Force (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 27 mai

Mrs. America (mini – Hulu)

Jeudi 28 mai

The Good Fight (saison 4 – CBS All Access)

Siren (saison 3 –Freeform)

Vendredi 29 mai

Defending Jacob (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 31 mai

Killing Eve (saison 3 – BBC America)

Vida (saison 3 –Starz)

Rick & Morty (saison 4 – Adult Swim)

