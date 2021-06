Quelles séries débutent cette semaine ? Lisey’s Story, Sweet Tooth, Why Women Kill, Feel Good, Anne Boleyn et plus

Nous arrivons en juin et la saison estivale débute officiellement, mais c’est également la fin pour certaines séries, dont Pose qui fait ses adieux dimanche ou les séries Law & Order, Grey’s Anatomy et Station 19 notamment qui reviendront quant à elles l’automne prochain.

Quoi qu’il en soit, nous sommes ici pour parler de ce qui commence cette semaine et nous avons donc la saison 2 de Why Women Kill sur Paramount+, mais aussi celles de Trois mètres au-dessus du ciel et Feel Good sur Netflix. La plateforme de streaming a bien entendu du neuf avec la saison 1 de Sweet Tooth, l’adaptation du comics éponyme. Adaptation également avec la mini-série Lisey’s Story sur Apple TV+ avec Julianne Moore et Clive Owen qui se base sur un roman de Stephen King (Histoire de Lisey).

Du côté de la télévision britannique, Ben Miller (Mort au Paradis) est la tête d’affiche de l’adaptation de la série policière flamande Professor T. Cette fois, le criminologue excentrique est basé à Cambridge (et sur BritBox). Sur Channel 5, nous avons la série Anne Boleyn avec Jodie Turner-Smith qui diffusée de mardi à jeudi. Et sur BBC One, Sean Bean est un professeur envoyé en prison dans Time ce dimanche.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 31 mai

Housebroken (saison 1 – FOX)

Racket Boys (saison 1 – Netflix)

Mardi 1er juin

The Haves and The Have Nots (saison 8b – OWN)

Anne Boleyn (saison 1 – Channel 5)

Jeudi 3 juin

Why Women Kill (saison 2 – Paramount+)

Sliced (saison 2 – Dave)

Professor T (saison 1 – BritBox)

Trois mètres au-dessus du ciel – Saison 2 (Netflix)

Vendredi 4 juin

Sweet Tooth (saison 1 – Netflix)

Feel Good (saison 2 – Netflix)

Lisey’s Story (mini – Apple TV+)

Dom – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 6 juin

The Moodys (saison 2b – FOX)

Time (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 31 mai

Starstruck (saison 1 – BBC One)

Mardi 1er juin

The Pact (saison 1 – BBC One)

Mercredi 2 juin

Nancy Drew (saison 2 – The CW)

Jeudi 3 juin

Station 19 (saison 4 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17 – ABC)

Law & Order: SVU (saison 22 – NBC)

Law & Order: Organized crime (saison 1 – NBC)

Everything’s Gonna Be Okay (saison 2 – Freeform)

Anne Boleyn (saison 1 – Channel 5)

Vendredi 4 juin

Mosquito Coast (saison 1 – Apple TV+)

This Time With Alan Partridge (saison 2 – BBC One)

Domina (saison 1 – Sky Atlantic)

Dimanche 6 juin

Pose (saison 3 – FX)

