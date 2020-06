Quelles séries débutent cette semaine ? 13 Reasons Why, I May Destroy You, Dirty John et plus

Netflix fait ses adieux à plusieurs séries cette semaine, puisque La Fête à la maison : 20 ans après (aka Fuller House) revient pour la seconde moitié de sa saison 5, ses derniers épisodes, et 13 Reasons Why est également de retour pour son ultime saison.

Question retour, nous avons la saison 2 de l’anthologie Dirty John sur USA Network qui met cette fois en scène Amanda Peet et Christian Slater dans une histoire vraie nous plongeant dans un mariage qui tourne mal et aboutit sur une meurtre. Pour ce qui en est des nouveautés, HBO et BBC (OCS en France) lancent I May Destroy You, la nouvelle série dramatique de et avec Michaela Coel.

Pour ce qui en est des networks, le nombre de séries toujours en diffusion est très limité et il y en a deux de plus qui se terminent, la première saison de The Baker and the Beauty sur ABC (pas encore renouvelée) et et la saison 5 de Legends of Tomorrow sur The CW (déjà renouvelée).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 2 juin

Dirty John (saison 2 – USA Network)

Fuller House (saison 5 – Netflix)

Jeudi 4 juin

Can You Hear Me? (saison 1 – Netflix)

Vendredi 5 juin

13 Reasons Why (saison 4 – Netflix)

El Presidente (saison 1 – Amazon Prime Video)

Trackers (saison 1 – Cinemax)

Dimanche 7 juin

I May Destroy You (saison 1 – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 1er juin

The Baker and the Beauty (saison 1 – ABC)

Almost Paradise (saison 1 – WGN)

Mardi 2 juin

Legends of Tomorrow (saison 5 – The CW)

Mercredi 3 juin

Code 404 (saison 4 – Sky One)

Jeudi 4 juin

Vagrant Queen (saison 1 – SyFy)

Vendredi 5 juin

Betty (saison 1 – HBO)

