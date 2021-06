Quelles séries débutent cette semaine ? Loki, Love, Victor, Lupin, Blindspotting, Kevin Can F**k Himself, Home Before Dark et plus

Attention, Disney+ a décidé de lancer sa troisième série Marvel de l’année avec Loki, mais il y a un twist ! La série débute mercredi, loin de la concurrence de Netflix qui ramène Lupin pour la seconde partie de sa première saison.

Autres retours, ceux de Love, Victor sur Hulu, Betty sur HBO, Intelligence sur Sky One, Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries sur Acorn ou encore Tuca & Bertie qui revient à la vie sur Adult Swim. Toutes ces séries entament leur seconde saison.

Au rayon des nouveautés, Starz diffuse Blindspotting qui s’inscrit à la suite du film du même nom, tandis que AMC nous invite dans la vie d’une femme de sitcom avec Kevin Can F**k Himself.

Enfin, il y a des adieux à faire, puisque USA Network nous propose l’ultime épisode de Queen of the South. Paramount+ fait de même avec Younger, tout comme ABC avec la courte Rebel.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 7 juin

Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries (saison 2 – Acorn TV)

Mardi 8 juin

Intelligence (saison 2 – Sky One)

Mercredi 9 juin

Tyler Perry’s Sistas (saison 3 – BET)

Loki (saison 1 – Disney+)

Vendredi 11 juin

Love, Victor (saison 2 – Hulu)

Betty (saison 2 – HBO)

Lupin (saison 1b – Netflix)

Home Before Dark (saison 2 – Apple TV+)

Dimanche 13 juin

Kevin Can F**k Himself (saison 1 – AMC)

Tuca & Bertie (saison 2 – Adult Swim)

Blindspotting (saison 1 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 7 juin

The Good Doctor (saison 4 – ABC)

Motherland (saison 3 – BBC Two)

Mardi 8 juin

New Amsterdam (saison 3 – NBC)

Mercredi 9 juin

A Million Little Things (saison 3 – ABC)

Queen of the South (saison 5 – USA Network)

Bloods (saison 1 – Sky One)

Jeudi 10 juin

Hacks (saison 1 – HBO Max)

Stuck With You (saison 2 – ALLBLK)

Younger (saison 7 – Paramount+)

Manifest (saison 3 – NBC)

Rebel (saison 1 – ABC)

Samedi 12 juin

Final Space (saison 3 – Adult Swim)

Dimanche 13 juin

Fear The Walking Dead (saison 6 – AMC)

