Quelles séries débutent cette semaine ? Marcella, The Bold Type, Dans les bois, Staged, Reality Z, LA’s Finest et plus

C’est une nouvelle semaine chargée en séries Netflix qui s’annonce avec Curon, un thriller familial italien ; Reality Z, un remake brésilien de Dead Set ; Dans les bois, une adaptation d’un roman de Harlan Coben ; la saison 4 de F For Family ; la suite de la saison 3 d’Alexa & Katie ; et la saison 3 de la série britannique Marcella.

On pourra également retrouver The Bold Type avec la suite de la saison 4 sur Freeform, tandis que LA’s Finest (ou Los Angeles : Bad Girls en France) revient pour sa saison 2 sur Spectrum.

En Angleterre, nous avons Staged, une série « confinement » qui réunit de nouveau David Tennant et Michael Sheen, ainsi que le lancement de The Salisbury Poisonings, un thriller en trois parties basé sur une histoire vraie. Enfin, Sky propose la saison 2 de sa série allemande Das Boot.

Au niveau des conclusions, CBS propose la fin de Man With a Plan qui vient d’être annulée alors que Billions entre en pause suite à l’arrêt du tournage, mais reviendra dès que possible pour conclure sa saison 5.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 8 juin

LA’s Finest (saison 2 – Spectrum)

Mardi 9 juin

Das Boot (saison 2 – Sky Atlantic)

Mercredi 10 juin

Staged (saison 1 – BBC One)

Curon (saison 1 – Netflix)

Reality Z (saison 1 – Netflix)

Jeudi 11 juin

The Bold Type (saison 4b – Freeform)

Vendredi 12 juin

Crossing Swords (saison 1 – Hulu)

The Woods/Dans les bois (mini – Netflix)

Crime Diaries: The Search (mini – Netflix)

F is for Family (saison 4 – Netflix)

The Other One (saison 1 – BBC One)

Samedi 13 juin

Alexa & Katie (saison 3b – Netflix)

Dimanche 14 juin

Marcella (saison 3 – Netflix)

The Salisbury Poisonings (mini – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 9 juin

The Last OG (saison 3 – TBS)

The A Word (saison 3 – BBC One)

Mercredi 10 juin

What We Do In The Shadows (saison 2 – FX)

Jeudi 11 juin

Love Life (saison 1 – HBO Max)

Man With a Plan (saison 4 – CBS)

Brassic (saison 2 – Sky Atlantic)

We Hunt Together (saison 1 – Alibi)

Dimanche 14 juin

Billions (saison 5a – Showtime)

I Know This Much Is True (mini – HBO)

Insecure (saison 4 – HBO)

