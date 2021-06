Quelles séries débutent cette semaine ? Elite, Physical, Black Summer, Generation, Evil, Rick & Morty et plus

C’est une semaine spéciale Elite sur Netflix, puisque la plateforme de streaming lance dès ce lundi les “Histoires Courtes”, des mini-épisodes se focalisant sur des personnages spécifiques avant la mise en ligne de la saison 4 ce vendredi.

Ce n’est pas le seul retour notable sur Netflix, puisque la saison 2 de Black Summer est finalement là, deux ans après la première. Il y aura la troisième et dernière d’Atiye. Sur Paramount+, c’est Evil qui arrive avec sa saison 2 après que CBS ait abandonné le show, tandis que la comédie Dave entame elle-aussi sa seconde saison, sur FX dans son cas à elle. Enfin, il ne faudrait pas manquer Rick & Morty sur Adult Swim (en France également) avec sa saison 5.

Rayon nouveautés, nous avons The CW qui lance The Republic of Sarah, l’histoire d’une jeune femme qui décide de se battre pour sauver sa communauté. Apple TV+ nous propose de retrouver Rose Byrne en prof d’aérobique dans les ’80s avec Physical. Retour dans le passé également sur Amazon Prime Vidéo avec la série française Mixte sur des lycéennes qui rejoignent pour la première fois un établissement scolaire qui était auparavant uniquement réserver aux garçons. Sur HBO Max, la seconde partie de la saison 1 de Generation débute.

Enfin, les conclusions. Cruel Summer termine sa saison 1 sur Freeform (bientôt sur Amazon), The Handmaid’s Tale conclut sa quatrième sur Hulu, Big Shot sa première sur Disney+ et The Girlfriend Experience sa troisième sur Starz. Sur FOX, les adieux sont définitifs pour The Moodys.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 14 juin

The Republic of Sarah (saison 1 – The CW)

Mixte (saison 1a – Amazon Prime Vidéo)

Elite (Histoires Courtes – Netflix)

Mercredi 16 juin

Dave (saison 2 – FX)

Law School (saison 1 – Netflix)

Jeudi 17 juin

Black Summer (saison 2 – Netflix)

Katla (saison 1 – Netflix)

Atiye (saison 3 – Netflix)

Generation (saison 1b – HBO Max)

iCarly (saison 1 – Paramount+)

Vendredi 18 juin

Physical (saison 1 – Apple TV+)

Elite (saison 4 – Netflix)

Sergio Ramos – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 20 juin

Rick & Morty (saison 5 – Adult Swim)

Evil (saison 2 – Paramount+)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 14 juin

Final Space (saison 3 – Adult Swim)

Inside N°9 (saison 6 – BBC Two)

Mardi 15 juin

Cruel Summer (saison 1 – Freeform)

Mercredi 16 juin

The Handmaid’s Tale (saison 4 – Hulu)

Vendredi 18 juin

Big Shot (saison 1 – Disney+)

Dimanche 20 juin

Bless The Harts (saison 2 – FOX)

The Moodys (saison 2 – FOX)

The Girlfriend Experience (saison 3 – Starz)

Time (saison 1 – BBC One)

