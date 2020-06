Quelles séries débutent cette semaine ? The Politician, Perry Mason, Yellowstone, NOS4A2, The Order, Love, Victor et plus

C’est encore une semaine chargée qui s’annonce pour Netflix avec le retour de nombreuses séries. On commence avec la saison 2 de la comédie Mr. Iglesias ; on enchaine avec la saison 2 de The Order avec sa société secrète ; on continue avec la saison 2 de The Politician avec une nouvelle élection en vue ; et on termine en retournant dans les années 1950 à Rio de Janeiro dans la saison 2 de Coisa Mais Linda.

Du côté des autres retours, The Chi entame sa saison 3 sur Showtime, NOS4A2 revient pour une saison 2 sur AMC et Yellowstone pour une saison 3 sur Paramount (et a déjà été renouvelée pour une saison 4).

Pour ce qui en est des nouveautés, Hulu propose la première saison de Love, Victor, une série dérivée du film à succès Love, Simon, tandis que HBO nous offre une nouvelle version de Perry Mason qui prend la forme d’une histoire de détective dans les années 30.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 17 juin

Mr. Iglesias (saison 2 – Netflix)

Love, Victor (saison 1 – Hulu)

Jeudi 18 juin

The Order (saison 2 – Netflix)

Vendredi 19 juin

The Politician (saison 2 – Netflix)

Coisa Mais Linda (saison 2 – Netflix)

Dimanche 21 juin

The Chi (saison 3 – Showtime)

Yellowstone (saison 3 – Paramount)

NOS4A2 (saison 2 – AMC)

Perry Mason (saison 1 – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 15 juin

Dead Still (saison 1 – AcornTV)

Barkskins (saison 1 – Nat Geo)

Roswell, New Mexico (saison 2 – The CW)

Mardi 16 juin

If Loving You Is Wrong (saison 5 – OWN)

The Salisbury Poisonings (mini – BBC One)

