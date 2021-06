Quelles séries débutent cette semaine ? Bosch, Good Girls, Motherland: Fort Salem, The A List, Sex/Life, In the Dark et plus

Il y a de nombreux retours au programme de cette semaine. Le plus notable est bien entendu celui de Bosch qui entame sa saison 7 qui est également la dernière. Cela dit, rappelons qu’une suite a déjà été annoncée (sur imdb.tv).

Autre retour attendu, celui de The Good Fight qui débute sa saison 5 sur Paramount+, tandis qu’In the Dark entre dans sa saison 3 sur The CW, que The A List revient avec sa saison 2 sur Netflix, que David Makes Man fait de même sur OWN, tout comme Motherland: Fort Salem sur Freeform et Central Park sur Apple TV+. Dans ce même registre, La casa de las flores est terminée, mais elle a le droit à un téléfilm. Enfin, en pause depuis quelques semaines, Good Girls reprend sa saison 4 où elle s’était arrêtée.

Pour ce qui en est des nouveautés, les jeunes pourront vivre des aventures extraordinaires dans The Mysterious Benedict Society sur Disney+, tandis que les parents pourront suivre Sarah Shahi qui tente de pimenter sa vie de couple dans Sex/Life sur Netflix.

Nouveautés & retours

Mardi 22 juin

David Makes Man (saison 2 – OWN)

Motherland: Fort Salem (saison 2 – Freeform)

Mercredi 23 juin

In the Dark (Saison 3 – The CW)

La casa de las flores: Le film (Netflix)

Jeudi 24 juin

Good Girls (saison 4b – NBC)

The Good Fight (saison 5 – Paramount+)

The Naked Director – Saison 2 (Netflix)

Jiva! – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 25 juin

The Mysterious Benedict Society (saison 1 – Disney+)

Central Park – Saison 2 (Apple TV+)

Bosch – Saison 7 (Amazon Prime Vidéo)

The A List – Saison 2 (Netflix)

Sex/Life – Saison 1 (Netflix)

Signé Satyajit Ray – Saison 1 (Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 21 juin

Whitstable Pearl (saison 1 – AcornTV)

Mardi 22 juin

Smother (saison 1 – Alibi)

Intelligence (saison 2 – Sky One)

Mercredi 23 juin

The Blacklist (saison 8 – NBC)

Jeudi 24 juin

United States of Al (saison 1 – CBS)

Legacies (saison 3 – The CW)

Clarice (saison 1 – CBS)

We Are Lady Parts (saison 1 – Channel 4)

Vendredi 25 juin

Mythic Quest – Saison 2 (Apple TV+)

Van Helsing – Saison 5 (SyFy)

Dimanche 27 juin

Batwoman (saison 2 – The CW)

