Quelles séries débutent cette semaine ? Generation 56K, Mortel, Somos, Young Royals et plus

C’est une petite semaine qui s’annonce, notamment avec le 4 juillet le week-end prochain (fête nationale américaine), le programme est très léger. Netflix est tout de même là pour nous livrer quelques saisons inédites de nouvelles séries.

Nous avons ainsi Somos. qui nous racontera une histoire basée sur des faits réels au sujet d’une ville à la frontière du Mexique qui est ravagée par les exactions d’un puissant cartel de la drogue. Generation 56K est une comédie relationnelle italienne et Young Royals est une série adolescente scandinave. Enfin, il y aura la saison 2 de la série française Mortel.

Enfin, le moment est venu de faire nos adieux à The Bold Type qui livre sa conclusion cette semaine. C’est également la fin pour le revival d’In Treatment, mais son futur n’est pas encore précisé à ce stade.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 30 juin

Somos. (saison 1 – Netflix)

Jeudi 1er juillet

Generation 56K (saison 1 – Netflix)

Young Royals (saison 1 – Netflix)

Vendredi 2 juillet

Mortel (saison 2 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 28 juin

In Treatment (saison 4 – HBO)

Mercredi 30 juin

The Bold Type (saison 4 – Freeform)

Before We Die (saison 1 – Channel 4)

Vendredi 2 juillet

Trying (saison 2 – Apple TV+)

