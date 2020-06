Quelles séries débutent cette semaine ? Les demoiselles du téléphone, Hannah, Warrior Nun…

C’est la semaine du 4 juillet, la fête nationale américaine, ce qui veut dire que l’actualité de la télévision américaine est au ralenti. Cela dit, ce n’est pas ce qui va arrêter Netflix, bien au contraire.

Profitant du week-end rallongé, le service de streaming met en ligne les tous derniers épisodes de Les demoiselles du téléphone, mais aussi la nouvelle série Warrior Nun sur une jeune none… guerrière, ainsi que la série horrifique Ju-On: Origins et, pour les jeunes, The Baby-Sitters Club. Du côté de Amazon Prime Video, on retrouve Hanna pour sa saison 2.

Nouveautés & retours

Jeudi 2 juillet

Warrior Nun (saison 1 – Netflix)

Carl Weber’s The Family Business (saison 2 – BET+)

Vendredi 3 juillet

Hanna (saison 2 – Amazon Prime Video)

The Baby-Sitters Club (saison 1 – Netflix)

Ju-On: Origins (saison 1 – Netflix)

Les demoiselles du téléphone (saison 5b – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 30 juin

Das Boot (saison 2 – Sky Atlantic)

Mercredi 1er juillet

In The Cut (saison 6 – Bounce TV)

Jeudi 2 juillet

Council of Dads (saison 1 – NBC)

