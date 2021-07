Quelles séries débutent cette semaine ? Atypical, Virgin River, Gossip Girl, Animal Kingdom, Leverage et plus

Si le week-end du 4 juillet a été calme, on va se rattraper ce week-end avec notamment sur Netflix la dernière saison d’Atypical, la troisième de Virgin River, la seconde Biohackers et la première de la série espagnole historique La Cuisinière de Castamar.

Sur IMDb.TV nous avons le revival de Leverage, tandis que HBO Max (en plus de la conclusion de Genera+ion) lance la nouvelle Gossip Girl ce jeudi. Dimanche, HBO proposera pour sa part la mini-série The White Lotus avec Connie Britton, Alexandra Daddario, Murray Bartlett et Steve Zahn.

Pour ce qui est des retours, nous avons également celui d’Animal Kingdom avec sa saison 5 sur TNT, tandis que Hulu propose la saison 2 de This Way Up.

Nouveautés & retours

Mercredi 7 juillet

Monsters at Work (saison 1 – Disney+)

Querelles de voisinage (saison 1 – (Netflix)

The Mire (saison 2 – Netflix)

Jeudi 8 juillet

Grown-ish (saison 4 – Freeform)

Gossip Girl (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 9 juillet

Leverage: Redemption (saison 1 – IMDb TV)

Atypical (saison 4 – Netflix)

Virgin River (saison 3 – Netflix)

Biohackers (saison 2 – Netflix)

La Cuisinière de Castamar (saison 1 – Netflix)

This Way Up (saison 2 – Hulu)

Dimanche 11 juillet

Animal Kingdom (saison 5 – TNT)

The White Lotus (mini – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 8 juillet

Generation (saison 1 – HBO Max)

Sliced (saison 2 – Dave)

Dimanche 11 juillet

Run The World (saison 1 – Starz)

