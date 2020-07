Quelles séries débutent cette semaine ? Little Voice, P-Valley, The Protector, There She Goes et plus

Ce week-end, les Américains ont célébré le 4 juillet, leur fête nationale et — pour eux tout du moins — le début officiel de la période estivale. Pour la télévision, avec la crise actuelle, l’été s’est déjà bien installé, mais quelques séries du printemps trainaient encore dans le coin, comme In The Dark, Hightown ou encore Snowpiercer qui se terminent justement cette semaine.

Il y a bien entendu des lancements, comme la nouvelle P-Valley de Starz qui nous entraine dans un club de strip-tease du Mississippi, mais aussi Little Voice sur Apple TV+ qui suit une jeune femme cherchant à lancer sa carrière de chanteuse à New York.

Du côté des retours, on pourra reconnecter avec David Tennant, Jessica Hynes et leur petite famille dans la saison 2 de There She Goes, alors que le combat reprend à Istanbul dans la saison 4 de The Protector.

Nouveautés & retours

Mercredi 8 juillet

Stateless (mini – Netflix)

Jeudi 9 juillet

Close Enough (saison 1 – HBO Max)

The Protector (saison 4 – Netflix)

Cake (saison 3 – FXX)

There She Goes (saison 2 – BBC Two)

Vendredi 10 juillet

Little Voice (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 12 juillet

P-Valley (saison 1 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 9 juillet

In The Dark (saison 2 – The CW)

Vendredi 10 juillet

Trackers (saison 1 – Cinemax)

Dimanche 12 juillet

Hightown (saison 1 – Starz)

Snowpiercer (saison 1 – TNT)

