Quelles séries débutent cette semaine ? Dr Death, Power Book III, American Horror Stories, The North Water, Mes premières fois et plus

Cette semaine, Paramount+ nous propose une dose de True Crime avec l’intégralité de la mini-série évènement Dr Death qui met Joshua Jackson dans la peau d’un docteur particulièrement meurtrier alors que Christian Slater, Alec Baldwin, Grace Gummer et AnnaSophia Robb tentent de l’arrêter.

Ce n’est bien entendu pas la seule nouveauté qui arrive dans les jours qui viennent, puisque nous aurons le second spin-off de Power avec le Book III: Raisin Kanan qui nous entraine dans le New York des ’90s sur Starz. FX a aussi un spin-off, celui d’American Horror Story qui s’intitule simplement American Horror Stories avec chaque épisode qui raconte une nouvelle histoire d’horreur. Apple TV+ s’essaie à quelque chose de léger et musical avec la comédie relationnelle Schmigadoon!, tandis que SyFy chasse les fantômes avec Tim Rozon dans Surrealestate et qu’AMC+ lance la mini-série The North Water, un voyage glacial avec Colin Farrell, Jack O’Connell et Stephen Graham.

Au niveau des retours, nous avons la saison 3 de Miracle Workers sur TBS qui part dans le Grand Ouest, mais également les saisons 2 de Mes premières fois (sur Netflix), The First Wives Club (sur BET+) et Baptiste (sur BBC One). Good Trouble et The Outpost reviennent pour la suite de leur troisième saison.

Enfin, signalons que la série The Flash sur The CW arrive à son 150ème épisode, et n’est pas prête à s’arrêter. Ce n’est pas le cas de Mr Inbetween qui se conclut définitivement ce mardi sur FX.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 12 juillet

Lie With Me (saison 1 – Channel 5)

Mardi 13 juillet

Miracle Workers (saison 3 – TBS)

Mercredi 14 juillet

Good Trouble (saison 3b – Freeform)

Jeudi 15 juillet

American Horror Stories (saison 1 – FX)

The North Water (mini – AMC+)

Mes premières fois (saison 2 – Netflix)

The First Wives Club (saison 2 – BET+)

Dr Death (mini – Paramount+)

El Cid (saison 2 – Amazon)

The Outpost (saison 3b – The CW)

Vendredi 16 juillet

Schmigadoon! (saison 1 – Apple TV+)

Surrealestate (saison 1 – SyFy)

Dimanche 18 juillet

Power: Book III (saison 1 – Starz)

Baptiste (saison 2 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 13 juillet

Mr Inbetween (saison 3 – FX)

Mercredi 14 juillet

Loki (saison 1 – Disney+)

Jeudi 15 juillet

Lie With Me (saison 1 – Channel 5)

Vendredi 16 juillet

Lisey’s Story (saison 1 – Apple TV+)

Betty (saison 2 – HBO)

