Quelles séries débutent cette semaine ? Sky Rojo, Ted Lasso, Turner & Hooch, Kingdom et plus

Nous entrons dans la partie calme de l’été et The CW termine enfin sa saison avec quatre de ses séries encore en diffusion qui entrent en pause, certaines ne revenant pas avant l’hiver prochain au minimum. Au moins, elles reviendront, car nous faisons aussi nos adieux définitifs à Good Girls, The Good Witch et The Haves and the Have Nots.

Cela dit, nous sommes là pour parler des lancements et donc du retour de Ted Lasso qui entame sa saison 2 sur Apple TV+, de Kingdom qui revient avec un épisode spécial uniquement sur Netflix et, également sur cette plateforme, de la saison 2 de la série espagnole Sky Rojo.

Au rayon des nouveautés, on notera la nouvelle version de Turner & Hooch sur Disney+ qui reprend le concept du film et lui offre une suite, puisque Josh Peck incarne le fils du personnage de Tom Hanks qui hérite de son propre Hooch. Enfin, AMC+ se met à l’animation avec Ultra City Smiths.

Nouveautés & retours

Mardi 20 juillet

The Oval (saison 2b – BET)

Mercredi 21 juillet

Turner & Hooch (saison 1 – Disney+)

Jeudi 22 juillet

Ultra City Smiths (saison 1 – AMC+)

Vendredi 23 juillet

Ted Lasso (saison 2 – Apple TV+)

Kingdom (special – Netflix)

Sky Rojo (saison 2 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 19 juillet

Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries (saison 2 – AcornTV)

All American (saison 3 – The CW)

Mardi 20 juillet

The Flash (saison 7 – The CW)

The Haves and the Have Nots (saison 8 – OWN)

Mercredi 21 juillet

Kung Fu (saison 1 – The CW)

Jeudi 22 juillet

Good Girls (saison 4 – NBC)

Vendredi 23 juillet

Charmed (saison 3 – The CW)

Dimanche 24 juillet

Kevin Can F**k Himself (saison 1 – AMC+)

The Good Witch (saison 7 – Hallmark)

