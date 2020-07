Quelles séries débutent cette semaine ? Wynonna Earp, How to Sell Drugs Online (Fast), Room 404, Corporate et plus

Deux ans après la précédente saison, Wynonna Earp est finalement de retour avec sa saison 4 sur SyFy, alors que Blindspot arrive à sa conclusion définitive cette semaine.

En parlant de fin, celle de Room 104 approche, puisque la série entre dans son ultime saison sur HBO. Question retour, il y en a plusieurs sur Netflix comme la saison 2 de How to Sell Drugs Online (Fast) ou encore la saison 3 de la comédie Norsemen.

Du côté de la télévision britannique, le programme reste léger, mais on peut tout de même signaler que la série d’Idris Elba In The Long Run revient sur Sky avec sa saison 3, tandis que BBC One lance la mini-série A Suitable Boy qui nous entraine dans l’Inde des années 50.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 21 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) (saison 2 – Netflix)

Mercredi 22 juillet

Corporate (saison 3 – Comedy Central)

Signs (saison 1 – Netflix)

Norsemen (saison 3 – Netflix)

Jeudi 23 juillet

Tacoma FD (saison 2b – TruTV)

In The Long Run (saison 3 – Sky One)

Vendredi 24 juillet

Room 104 (saison 4 – HBO)

Dimanche 26 juillet

Wynonna Earp (saison 4 – SyFy)

A Suitable Boy (mini – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 22 juillet

The Oval (saison 1 – BET)

Staged (saison 1 – BBC One)

Jeudi 23 juillet

Blindspot (saison 5 – NBC)

Tags : calendrier

