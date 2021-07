Quelles séries débutent cette semaine ? Outer Banks, How to Sell Drugs Online (Fast), The Snitch Cartel et plus

Comme c’est habituellement le cas quand ont lieu les Jeux olympiques, l’offre de séries est plus limitée qu’à l’accoutumée, mais cela n’empêche pas Netflix de poursuivre sa mise en ligne d’épisodes inédits.

Ainsi, on voit cette semaine How to Sell Drugs Online (Fast) faire son retour sur la plateforme avec sa saison 3, tout comme Outer Banks qui revient avec une saison 2 qui continue l’aventure des Pogues. Notons que Netflix a tout de même une nouveauté sur son programme, la série colombienne The Snitch Cartel : Origins.

The CW, c’est Roswell, New Mexico qui est de retour avec sa saison 3. Pour rappel, elle a déjà été renouvelée pour une saison 4, ce qui fait qu’elle durera plus longtemps que la première série Roswell.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 26 juillet

Roswell, New Mexico (Saison 3 – The CW)

Mardi 27 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) (saison 3 – Netflix)

Mercredi 28 juillet

The Snitch Cartel: Origins (saison 1 – Netflix)

Vendredi 30 juillet

Outer Banks (saison 2 – Netflix)

King Gary (saison 2 – BBC One)

Dimanche 1er aout

Jerk (saison 2 – BBC Three)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 30 juillet

Why Women Kill (saison 2 – Paramount+)

Vendredi 30 juillet

Central Park (saison 2a – AppleTV+)

High School Musical: The Musical: The Series (saison 2 – AppleTV+)

Dimanche 1er aout

Flatbush Misdemeanors (saison 1 – Showtime)

Black Monday (saison 3 – Showtime)

The Chi (saison 4 – Showtime)

