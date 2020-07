Quelles séries débutent cette semaine ? Umbrella Academy…

Il fut un temps où un programme à la semaine n’était pas nécessaire, mais l’ère du Peak TV avec ses services de streaming qui se multiplient et s’ajoutent aux programmes du câble et des networks a changé cela. Pourtant, cette semaine, on pourrait presque l’oublier.

En effet, la seule série inédite à faire ses débuts sur les écrans américains cette semaine est la saison 2 d’Umbrella Academy sur Netflix. La plateforme mettra également en ligne Get Even, mais elle a déjà été proposée en Angleterre il y a quelques mois. Comme beaucoup de diffuseurs US, la télévision britannique est devenue une bonne source de contenu.

Ironiquement, en Grande-Bretagne, les séries inédites se font rares. Les chaines programment beaucoup de rediffusions et il n’y a aussi rien de particulier à signaler cette semaine.

En attendant, nous avons récemment publié une liste de séries terminées que vous pourriez être intéressés de découvrir.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 31 juillet

Umbrella Academy (saison 2 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 27 juillet

Robot Chicken (saison 10 – Adult Swim)

Mercredi 29 juillet

At Home With Amy Sedaris (saison 3 – TruTV)

