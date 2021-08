Quelles séries débutent cette semaine ? Mr. Corman, The L Word, Hit & Run, Godfather of Harlem et plus

Apple TV+ a pris l’habitude de lancer une série le même jour qu’une autre se termine. Ainsi, c’est la conclusion de la saison 1 de Physical et le lancement de Mr. Corman de et avec Joseph Gordon-Levitt sur un enseignant se posant des questions sur son existence.

Sur Netflix, nous avons un nouveau thriller intitulé Hit & Run qui est le premier américain du créateur de Fauda. La plateforme de streaming ramène également la série adolescente Control Z pour sa saison 2 et lance une anthologie titrée Navarasa qui vient d’Inde.

Sur Showtime, après une longue attente, la saison 2 de The L Word: Generation Q arrive enfin (sur Canal+ Séries en France), tandis que la saison 2 de Godfather of Harlem reprend où elle s’était arrêtée sur Epix, on la découvrira dès le dimanche 5 septembre en France sur StarzPlay.

En attendant, nous avons récemment publié une liste de séries terminées que vous pourriez être intéressés de découvrir.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 2 aout

Jerk (saison 2 – BBC One)

Mercredi 4 aout

Control Z (saison 2 – Netflix)

Jeudi 5 aout

Buffering (saison 1 – ITV2)

I Am… (saison 2 – Channel 4)

Departure (saison 2 – Peacock)

Vendredi 6 aout

Mr. Corman (saison 1 – Apple TV+)

Hit & Run (saison 1 – Netflix)

Navarasa (saison 1 – Netflix)

S.O.Z. Soldiers or Zombies (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 8 aout

Godfather of Harlem (saison 2b – Epix)

The L Word: Generation Q (saison 2 – Showtime)

Et ce qui se termine cette semaine :

Vendredi 6 aout

Physical (saison 1 – Apple TV+)

The Mysterious Benedict Society (saison 1 – Disney+)

Dimanche 8 aout

Blindspotting (saison 1 – Starz)

