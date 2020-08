Quelles séries débutent cette semaine ? Alta Mar, The Rain, Little Birds, Star Trek: Lower Decks et plus

Après une semaine assez vide, nous entamons le mois d’août avec un léger rebond d’activité, mais pas vraiment plus que cela, surtout que plusieurs séries concluent leur saison cette semaine comme Doom Patrol, Perry Mason et The Alienist.

Sur Netflix, après le retour du blockbuster Umbrella Academy vendredi dernier, nous avons d’autres retours attendus avec la troisième et ultime saison de la série scandinave The Rain, ainsi que la saison 3 de la série espagnole Alta Mar. Sur CBS All Access, nous avons une nouvelle série animée Star Trek appelée Lower Decks sur de jeunes recrues tenant un rôle secondaire dans les grandes aventures spatiales que nous connaissons.

Du côté de la télévision britannique, il y a le thriller The Deceived avec Emmett J Scanlan et Emily Reid qui est proposé sur Channel 5 de lundi à jeudi. Dave a une mini-série documentaire en trois parties sur la comédie classique Red Dwarf. Du côté de Sky Atlantic, nous avons Little Birds avec Juno Temple évoluant à Tanger dans les années 50.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 3 août

The Deceived (saison 1 – Channel 5)

Mardi 4 août

Little Birds (saison 1 – Sky Atlantic)

Jeudi 6 août

The Rain (saison 3 – Netflix)

Star Trek: Lower Decks (saison 1 – CBSAA)

Semi-Detached (saison 1 – BBC Two)

Squeamish About… (saison 1 – BBC Two)

Red Dwarf: The First Three Million Years (mini – Dave)

Vendredi 7 aout

Alta Mar (saison 3 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 6 août

Doom Patrol (saison 2 – HBO Max)

Carl Weber’s The Family Business (saison 2a – BET+)

The Deceived (saison 1 – Channel 5)

Dimanche 9 août

Perry Mason (saison 1 – HBO)

The Alienist (saison 2 – TNT)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.