Quelles séries débutent cette semaine ? The Walking Dead, Riverdale, Disparu à Jamais, Brand New Cherry Flavor et plus

Avec les Jeux olympiques qui viennent de se terminer, il faut rattraper le temps perdu. Ainsi, c’est le retour de Riverdale sur The CW avec la seconde moitié de sa saison 5 et celui de Stargirl qui entame sa saison 2. Brooklyn Nine-Nine revient enfin pour sa huitième et ultime saison sur NBC. Sur AMC+, une semaine avant le lancement officiel sur AMC, la dernière saison de The Walking Dead fait ses débuts.

Autres retours, celui de Chesapeake Shores avec sa saison 5 sur Hallmark, Titans avec sa saison 3 sur HBO Max, Star Trek: Lower Decks avec sa saison 2 sur Paramount+ (Prime Vidéo en France), l’anthologie Slasher avec sa saison 4 sur Shudder ou encore la comédie britannique Ghosts avec sa saison 3 sur BBC One.

Au rayon des nouveautés, Starz se lance dans le catch avec Heels. FXX a une nouvelle comédie, Reservation Dogs, tandis que FOX propose un revival de Fantasy Island. Sur Netflix, nous avons deux miniséries, une d’horreur dans le milieu hollywoodien des ’90s, Brand New Cherry Flavor ; et une adaptation française de Harlan Cobern, Disparu à Jamais. En Angleterre, Channel 4 diffuse le thriller Deceit avec Niamh Algar dans la peau d’une policière en infiltration pour attirer un tueur.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 9 aout

Reservation Dogs (saison 1 – FXX)

Ghosts (saison 3 – BBC One)

Racket Boys (saison 1 – Netflix)

Mardi 10 août

DC’s Stargirl (saison 2 – The CW)

Fantasy Island (saison 1 – FOX)

Mercredi 11 août

Riverdale (Retour Saison 5 – The CW)

What if… ? (saison 1 – Disney+)

Jeudi 12 août

Star Trek: Lower Decks (saison 2 – Paramount+)

Brooklyn Nine-Nine (saison 8 – NBC)

Titans (saison 3 – HBO Max)

The Mrs. Pat Show (saison 1 – BET+)

Slasher: Flesh & Blood (saison 4 – Shudder)

AlRawabi School for Girls (saison 1 – Netflix)

Vendredi 13 aout

Modern Love (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Brand New Cherry Flavor (mini – Netflix)

Son Royaume (saison 1 – Netflix)

Valeria (saison 2 – Netflix)

Disparu à Jamais (mini – Netflix)

Deceit (saison 1 – Channel 4)

Dimanche 15 aout

Chesapeake Shores (saison 5 – Hallmark)

Heels (saison 1 – Starz)

The Walking Dead (saison 11 – AMC+)

Love, Marriage and Divorce (saison 2 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 10 août

Dave (saison 2 – FXX)

Jeudi 12 août

Gossip Girl (saison 1a – HBO Max)

The North Water (mini – AMC+)

Walker (saison 1 – The CW)

Vendredi 13 aout

Home Before Dark (saison 2 – Apple TV+)

Schmigadoon! (saison 1 – Apple TV+)

Star Wars: The Bad Batch (saison 1 – Disney+)

Dimanche 15 aout

The White Lotus (mini – HBO)

Tuca & Bertie (saison 2 – Adult Swim)

