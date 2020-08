Quelles séries débutent cette semaine ? Lovecraft Country, 3%, Ted Lasso et plus

Avec la première saison de Perry Mason qui vient de se terminer, HBO se tourne vers un genre différent en lançant la nouvelle série horrifique Lovecraft Country qui nous entraine dans le sud des États-Unis durant les années 1950 où les monstres et les dangers sont multiples pour un groupe d’Afro-Américains sur la route.

Du côté de Netflix, nous pourrons retrouver 3% pour sa quatrième et dernière saison, ainsi que la série pour jeunes Teenage Bounty Hunters produite par Jenji Kohan. Apple TV+ propose une nouvelle comédie, Ted Lasso, qui met en scène Jason Sudeikis qui incarne un coach de football américain qui se retrouve en Angleterre à la tête d’une équipe de football (clairement non américain).

Enfin, signalons que l’heure est venue de faire nos adieux à Marvel’s Agents of SHIELD qui termine sa septième et donc ultime saison sur ABC, mais aussi à Greenleaf qui se conclue définitivement sur OWN.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 10 aout

Unsaid Stories (saison 1 – ITV)

Game On: A Comedy Crossover Event (special – Netflix)

Jeudi 13 aout

Mandy (saison 1 – BBC Two)

Vendredi 14 aout

Ted Lasso (saison 1 – Apple TV+)

Teenage Bounty Hunters (saison 1 – Netflix)

Le Grand Braquage (saison 1 – Netflix)

3% (saison 4 – Netflix)

Dimanche 16 août

Lovecraft Country (saison 1 – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 10 aout

Stargirl (saison 1 – The CW)

Mardi 11 aout

Greenleaf (saison 5 – OWN)

Mercredi 12 aout

Marvel’s Agents of SHIELD (saison 7 – ABC)

Jeudi 13 aout

Unsaid Stories (saison 1 – ITV)

