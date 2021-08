Quelles séries débutent cette semaine ? Directrice, Nine Perfect Strangers, Chapelwaite, Truth Be Told et plus

En attendant la quatrième et dernière saison de Killing Eve, Sandra Oh fait son retour dans une nouvelle série avec Directrice (The Chair) qui débute ce vendredi sur Netflix et qui la place à la tête d’une université en pleine crise.

Autre retour, celui de Nicole Kidman dans une mini-série de David E. Kelley basée sur un roman de Liane Moriarty (Big Little Lies), le duo nous propose cette fois Nine Perfect Strangers dans laquelle un groupe rassemblant notamment Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Luke Evans, Samara Weaving, Michael Shannon, Regina Hall et Bobby Cannavale participe à une retraite pour leur santé qui ne va pas avoir le résultat escompté.

Ensuite, Epix nous livre une nouvelle dose de Stephen King avec Chapelwaite qui est basée sur la nouvelle “Celui qui garde le ver” (Jerusalem’s Lot) et qui met en scène Adrien Brody dans les années 1850 face au passé hanté de sa famille.

Au niveau des nouvelles saisons, Awkwafina is Nora From Queens revient enfin sur Comedy Central avec sa saison 2, tout comme Work in Progress sur Showtime et Truth Be Told sur Apple TV+.

Nouveautés & retours

Lundi 16 aout

Racket Boys (saison 1 – Netflix)

Ladhood (saison 2 – BBC One)

Mardi 17 aout

Annika (saison 1 – Alibi)

Mercredi 18 aout

Nine Perfect Strangers (mini – Hulu)

Journal d’une future Présidente (saison 2 – Disney+)

Awkwafina is Nora From Queens (saison 2 – Comedy Central)

Vendredi 20 aout

Truth Be Told (saison 2 – Apple TV+)

Directrice (saison 1 – Netflix)

Ça va bien se passer – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 22 aout

Work in Progress (saison 2 – Showtime)

Chapelwaite (saison 1 – Epix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 17 aout

Superman & Lois (saison 1 – The CW)

Jeudi 19 aout

American Horror Stories (saison 1 – FX on Hulu)

Ultra City Smiths (saison 1 – AMC+)

I Am… (saison 2 – Channel 4)

Dimanche 22 aout

Baptiste (saison 2 – BBC One)

