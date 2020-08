Quelles séries débutent cette semaine ? Lucifer, Biohackers, Love in the Time of Corona et plus

Nous nous attaquons à la seconde moitié du mois d’aout avec un programme relativement léger. Sans surprise, même avec moins de nouveautés qu’à l’accoutumée, Netflix a de quoi faire parler.

En premier lieu, le retour médiatisé de Lucifer qui entame ainsi sa cinquième saison qui ne sera pas sa dernière finalement. Seulement la première moitié des épisodes sera disponible. Netflix met également en ligne un technothriller allemand intitulé Biohackers.

Sur Freeform, un peu de romance durant le confinement, c’est le programme de la mini-série Love in the Time of Corona en quatre épisodes diffusés samedi et dimanche. La semaine se clôture avec des fins de saisons : The Chi, Yellowstone et NOS4A2.

Nouveautés & retours

Jeudi 20 aout

Biohackers (saison 1 – Netflix)

Vendredi 21 aout

Lucifer (saison 5 partie 1 – Netflix)

Hoops (saison 1 – Netflix)

Samedi 22 aout

Love in the Time of Corona (saison 1 – Freeform)

Et ce qui se termine cette semaine :

Dimanche 23 aout

Love in the Time of Corona (saison 1 – Freeform)

The Chi (saison 3 – Showtime)

Yellowstone (saison 3 – Paramount)

NOS4A2 (saison 2 – AMC)

