Quelles séries débutent cette semaine ? Clickbait, See, Supergirl, Vigil, American Horror Story et plus

Après Disney+, il semble que Netflix mise de plus en plus sur les lancements en milieu de semaine, comme ce mercredi avec le thriller Clickbait, la série scandinave Post Mortem et la polonaise Open Your Eyes, tandis que Bienvenue chez Mamilia revient pour sa saison 4 ce jeudi.

Autre lancement mercredi, celui de la saison 10 d’American Horror Story sur FX qui est sous-titrée Double Feature, car elle propose deux histoires consécutivement. Du côté de FXX, c’est Archer qui est de retour avec sa saison 12.

En parlant de retour, la sixième et dernière saison de Supergirl reprend où elle s’était arrêtée sur The CW. Nous avons également, après une longue attente, la comédie The Other Two qui entame sa saison 2 sur HBO Max, Jason Momoa revient dans See pour sa saison 2 dans laquelle il doit faire face à Dave Bautista.

Sur la chaine britannique Sky Atlantic, nous avons Britannia avec sa saison 3, tandis que BBC One lance dimanche (et le lundi suivant) la nouvelle série évènement Vigil avec Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans et Martin Compston.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 23 aout

The Witcher: Nightmare of the Wolf (special – Netflix)

Mardi 24 août

Supergirl (Saison 6B – The CW)

Britannia (Saison 3 – Sky Atlantic)

Mercredi 25 aout

American Horror Story: Double Feature (saison 10 – FX)

Archer (saison 12 – FXX)

Clickbait (saison 1 – Netflix)

Open Your Eyes (saison 1 – Netflix)

Post Mortem (saison 1 – Netflix)

Jeudi 26 aout

The Other Two (saison 2 – HBO Max)

Bienvenue chez Mamilia (saison 4 – Netflix)

Vendredi 27 aout

See (saison 2 – Apple TV+)

PEN15 (special – Hulu)

D.P. (saison 1 – Netflix)

Dimanche 29 aout

Vigil (saison 1 – BBC One)

Vera (saison 11 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 24 août

David Makes Man (Saison 2 – OWN)

Motherland: Fort Salem (Saison 2 – Freeform)

Jeudi 26 aout

iCarly (saison 1 – Paramount+)

The Good Fight (saison 5 – Paramount+)

Dimanche 29 aout

Godfather of Harlem (saison 2 – Epix)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.