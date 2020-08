Quelles séries débutent cette semaine ? C.B. Strike, Trinkets, I Hate Suzie, Her Mother’s Killer et plus

Nous arrivons à la fin du mois d’aout et cela s’accompagne naturellement de conclusions, comme celle définitive de Corporate sur Comedy Central ou celle temporaire de Wynonna Earp qui reviendra avec la suite de sa saison 4 sur SyFy quand les derniers épisodes auront pu être tournés.

Il y a aussi des lancements, comme celui de la saison 4 de C.B. Strike qui se compose cette fois de 4 épisodes. Elle fait suite à la première de A Suitable Boy que BBC One a décidé de conclure non pas dimanche, mais lundi. Également sur la télévision britannique, nous pourrons retrouver Billie Piper dans I Hate Suzie sur Sky.

Naturellement, il n’y a pas une semaine sans des séries Netflix. En l’occurrence, nous avons la saison 2 de Trinkets qui se trouve également être la dernière. Il y a une nouvelle série policière colombienne avec Her Mother’s Killer, une production indienne Masaba Masaba et un drama coréen Do Do Sol Sol La La Sol.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 25 aout

Trinkets (saison 2 – Netflix)

The Haves and The Have Nots (saison 7b – OWN)

Mercredi 26 aout

Do Do Sol Sol La La Sol (saison 1 – Netflix)

Her Mother’s Killer (saison 1 – Netflix)

In The Cut (saison 7 – BounceTV)

Jeudi 27 aout

I Hate Suzie (saison 1 – Sky)

Vendredi 28 aout

Masaba Masaba (saison 1 – Netflix)

Dimanche 30 aout

C.B. Strike (saison 4 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 24 aout

A Suitable Boy (saison 1 – BBC One)

Mercredi 26 aout

United We Fall (saison 1 – ABC)

Corporate (saison 3 – Comedy Central)

Jeudi 27 aout

Mandy (saison 1 – BBC Two)

Squeamish About… (saison 1 – BBC Two)

Vendredi 28 aout

Young Offenders (saison 3 – BBC)

Dimanche 30 aout

Wynonna Earp (saison 4a – SyFy)

