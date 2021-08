Quelles séries débutent cette semaine ? La Casa de Papel, Billions, Grantchester, What We Do In The Shadows et plus

Pour bien commencer le mois de septembre, Netflix mise sur son hit espagnol La Casa de Papel qui entame sa dernière saison avec la première partie de celle-ci, les ultimes épisodes n’arrivant qu’en décembre.

Sur Hulu, nous avons Only Murders in the Building, une comédie avec Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez qui jouent aux détectives amateurs dans leur immeuble. En France, elle est proposée par Disney+.

Sur FX, What We Do In The Shadows entame sa saison 3, tandis qu’A.P. Bio revient pour sa saison 4 sur Peacock et que Billions reprend sa saison 5 sur Showtime (Canal+ en France).

Du côté de l’Angleterre, Steve Coogan devient un policier sur ITV avec la série Stephen, tandis que le duo de Grantchester revient pour sa saison 6, vendredi sur la même chaine. Également de retour, Back To Life avec Daisy Haggard revient avec sa saison 2 sur BBC Three.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 30 aout

Stephen (saison 1 – ITV)

Mardi 31 aout

Only Murders in the Building (Saison 1 – Hulu)

Back To Life (saison 2 – BBC Three)

Jeudi 2 septembre

What We Do In The Shadows (saison 3 – FX)

A.P. Bio (saison 4 – Peacock)

Q Force – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 3 septembre

Grantchester (saison 6 – ITV)

La Casa de Papel – Saison 5 Volume 1 (Netflix)

Le Club de plongée – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 5 septembre

Billions (saison 5 – Showtime)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 30 aout

Housebroken (Saison 1 – FOX)

Duncanville (saison 2 – FOX)

Jeudi 2 septembre

Grown-ish (saison 4 – Freeform)

Vendredi 3 septembre

Deceit (saison 1 – Channel 4)

King Gary (saison 2 – BBC One)

Dimanche 5 septembre

Legends of Tomorrow (saison 6 – The CW)

Rick & Morty (saison 5 – Adult Swim)

