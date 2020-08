Quelles séries débutent cette semaine ? Away, The Boys, Power Book II: Ghost, Le Jeune Wallander, Raised By Wolves et plus

Peut-être que le mois de septembre ne sera pas marqué par le lancement d’autant de séries qu’à l’accoutumée, mais il commence avec du lourd grâce aux plateformes de streaming qui sont de plus en plus nombreuses.

Netflix a notamment sur son programme Le jeune Wallander et la série Away avec Hilary Swank en astronaute, HBO Max lance son blockbuster de science-fiction Raised By Wolf venant de Ridley Scott avec Travis Fimmel, tandis qu’Amazon Prime Video propose le début de la saison 2 de The Boys. À noter que, pour cette dernière, les 3 premiers épisodes sont disponibles vendredi, puis cela sera un par semaine.

Ensuite, du côté de Starz, la première saison de P-Valley se termine le même soir que le lancement de la première de Power Book II: Ghost, le spin-off qui reprend l’histoire de Power peu de temps après la conclusion de celle-ci.

Nouveautés & retours

Mardi 1er septembre

All Creatures Great And Small (saison 1 – Channel 5)

Mercredi 2 septembre

Two Weeks To Live (saison 1 – Sky One)

Tyler Perry’s House of Payne (saison 7 – BET)

Tyler Perry’s Assisted Living (saison 1 – BET)

Jeudi 3 septembre

A.P. Bio (saison 3 – Peacock)

Young Wallander (saison 1 – Netflix)

Raised By Wolves (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 4 septembre

The Boys (saison 2 – Amazon Prime Video)

Away (saison 1 – Netflix)

Dimanche 6 septembre

Power Book II: Ghost (saison 1 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 2 septembre

Little Birds (saison 1 – Sky Atlantic)

Jeudi 3 septembre

Cake (saison 1 – FXX)

Tacoma FD (saison 2 – TruTV)

Dimanche 6 septembre

P-Valley (saison 1 – Starz)

