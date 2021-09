Quelles séries débutent cette semaine ? Lucifer, American Rust, Kin, Scenes From a Marriage, American Crime Story et plus

Pendant très longtemps, le début du mois de septembre était désertique, la rentrée n’arrivant pas avant la troisième semaine du mois, seules quelques chaines du câble lançaient des séries. Ce n’est plus le cas, car cela ne s’arrête juste plus maintenant.

Commençons par une conclusion, puisque la sixième et dernière saison de Lucifer arrive ce vendredi sur Netflix. La plateforme ramène aussi Into The Night pour sa saison 2 mercredi. Saison 2 également pour Wu-Tang: An American Saga sur Hulu, tandis que FX propose la saison 3 d’American Crime Story sous-titrée Impeachment. Enfin, la saison 6 de Queen Sugar débute sur OWN.

Au rayon des nouveautés, Disney+ propose le reboot Docteure Doogie pour les jeunes, AMC+ lance le thriller irlandais Kin avec Charlie Cox, Ciarán Hinds et Aidan Gillen, Showtime diffuse l’adaptation de American Rust (Un arrière-goût de rouille) avec Jeff Daniels et Maura Tierney, et HBO mise sur celle de Scenes From a Marriage avec Oscar Isaac et Jessica Chastain.

En Angleterre, nous avons le retour d’Endeavour qui entame sa saison 8, celui de Silent Witness qui arrive à sa saison 24, mais aussi la nouvelle comédie The Cleaner sur BBC One avec Greg Davies et Wolfe sur Sky Max, une création de Paul Abbott avec Babou Ceesay en expert qui analyse les scènes de crimes.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 6 septembre

Silent Witness (saison 24 – BBC One)

Mardi 7 septembre

Impeachment: American Crime Story (saison 3 – FX)

Robot Chicken (saison 11 – Adult Swim)

Queen Sugar (saison 6 – OWN)

Mercredi 8 septembre

Wu-Tang: An American Saga (Saison 2 – Hulu)

Docteure Doogie (saison 1 – Disney+)

Into The Night (saison 2 – Netflix)

Jeudi 9 septembre

Kin (Saison 1 – AMC+)

All the Queen’s Men (Saison 1 – BET+)

Vendredi 10 septembre

Lucifer (saison 6 – Netflix)

The Cleaner (saison 1 – BBC One)

Wolfe (saison 1 – Sky Max)

Dimanche 12 septembre

American Rust (saison 1 – Showtime)

Scenes From a Marriage (saison 1 – HBO)

Endeavour (saison 8 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 6 Septembre

The Republic of Sarah (saison 1 – The CW)

American Dad (saison 16 – TBS)

Mercredi 8 septembre

Good Trouble (saison 3 – Freeform)

